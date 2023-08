Milan, un obiettivo si allontana: “Non ci sono le condizioni”

Una delle idee di mercato del Milan potrebbe non concretizzarsi: Di Marzio spiega la situazione, la trattativa è davvero molto difficile oggi.

La società rossonera ha messo a segno nove colpi in questa campagna acquisti e ne vorrebbe realizzare anche un decimo. Come ripetiamo da giorni, l’obiettivo è quello di comprare un nuovo attaccante.

Il piano sarebbe quello di vendere Divock Origi e prestare Lorenzo Colombo per fare spazio a un nuovo centravanti. Uno dei profili maggiormente graditi a Stefano Pioli è Mehdi Taremi, ma il Porto chiede oltre 20 milioni di euro nonostante i suoi 31 anni e un contratto che scade a giugno 2024. Senza uno sconto sostanzioso l’affare non può concretizzarsi, anche se l’iraniano spinge per il trasferimento al Milan.

Calciomercato Milan, una pista per l’attacco si raffredda

Senza incassare un po’ di milioni dalle cessioni che avanzano, è difficile per il Diavolo poter fare un investimento importante. Oltre a Taremi, si valutano anche altri nomi e ci sono già stati più sondaggi. Uno di quelli accostati con più frequenza è Hugo Ekitike, in uscita dal Paris Saint Germain dopo essere stato riscattato per circa 28 milioni di euro.

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha fornito un ultimo aggiornamento sulla situazione. Nella trasmissione ‘Calciomercato – L’Originale’ ha spiegato che Ekitike si sta allontanando dal Milan. La dirigenza rossonera ieri ha avuto nuovi contatti con il PSG, però non ci sono le condizioni per un accordo.

Da Parigi non aprono a un prestito con diritto di riscatto, se non a cifre molto alte. La pista si è decisamente raffreddata per il club rossonero, che sta valutando anche altri profili. Non mancano alternative neppure allo stesso Ekitike. Nelle scorse ore abbiamo scritto dell’assalto del West Ham, che ha avuto contatti diretti con il giocatore e spera di trovare un’intesa sia con lui sia con il PSG.

Se il Milan non dovesse trovare una soluzione gradita, rimarrebbe con Colombo e Okafor come alternative a Giroud. La società rossonera è al lavoro e spera di trovare il nome giusto in questi giorni, sarebbe molto importante per Pioli poter contare su un nuovo centravanti. La prossima settimana sarà decisiva.