Dal Portogallo – Milan, nuova offerta per Taremi: i dettagli

Il Milan vuole comprare un nuovo attaccante e dal Portogallo giunge la notizia di una nuova proposta per Taremi: il Porto accetterà?

La finestra estiva del calciomercato è alle battute finali e c’è grande attesa di vedere le prossime mosse del club rossonero. L’obiettivo è quello di vendere i quattro esuberi rimasti e di prendere almeno un nuovo rinforzo.

Il Milan vorrebbe un nuovo centravanti, così da poter dare il via libera a Lorenzo Colombo per il prestito al Monza. Il giovane di Vimercate vuole giocare con continuità e a Milano sarebbe complicato, invece nella squadra di Raffaele Palladino le chance sarebbero maggiori. Invece, è totalmente fuori dal progetto Divock Origi, che la dirigenza spera di cedere entro il 1° settembre.

Calciomercato Milan, nuovo assalto a Taremi del Porto?

Uno dei nomi ricorrenti nelle cronache di calciomercato del Milan è Mehdi Taremi. Il 31enne iraniano sarebbe un profilo adatto alle esigenze di Pioli. Ha esperienza, è forte fisicamente, è dotato di buona tecnica e segna con frequenza. Con la maglia del Porto ha messo insieme 80 gol e 49 assist in 150 presenze, numeri notevoli.

Secondo quanto riferito in Portogallo da O Jogo, il Milan ha presentato un’offerta da 15 milioni di euro più 3 di bonus per comprare il cartellino di Taremi. Ci sono stati dei contatti all’inizio della scorsa settimana. La proposta rossonera è molto al di sotto dell’eccessivo prezzo fissato dal Porto, che vorrebbe incassare una cifra vicina ai 30 milioni. La fonte portoghese spiega che i Dragoes detengono l’85% dei diritti economici sul calciatore, quindi non incasserebbero tutta la somma dell’eventuale cessione.

Considerando l’età del bomber iraniano e il suo contratto in scadenza a giugno 2024, l’offerta del Milan appare congrua. Il Porto è libero di chiedere i soldi che vuole, però Giorgio Furlani difficilmente aumenterà l’offerta già presentata. Taremi ha da tempo detto sì a un eventuale trasferimento a Milano, la destinazione gli è assolutamente gradita.

Pioli spera che la situazione si possa sbloccare. Taremi ha le caratteristiche ideali per alternarsi con Giroud, sarebbe un’ottima aggiunta per il reparto offensivo del Diavolo. Vedremo se il Porto nei prossimi giorni abbasserà le proprie pretese. Al momento la distanza è troppo ampia per essere fiduciosi su un eventuale accordo. Molto dipende dal club portoghese e non bisogna escludere che il calciatore cerchi di forzare la sua partenza.