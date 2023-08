Dalla Turchia – Krunic vicino al Fenerbahce, migliorata l’offerta al Milan: le cifre

Dalla Turchia arrivano novità che riguardano Krunic, sempre nel mirino del Fenerbahce: nuova offerta al Milan per l’acquisto del cartellino.

Manca sempre meno alla fine della finestra estiva del calciomercato e i tifosi rossoneri si aspettano alcune mosse sia entrata sia in uscita da parte della società. Una delle operazioni dei prossimi giorni riguarderà anche Rade Krunic?

Ci sembra difficile pensare che il Milan ceda un giocatore che oggi è un titolare, c’è poco tempo per prendere un valido sostituto. Il Fenerbahce da mesi sta provando a comprare il centrocampista bosniaco, al quale ha offerto un contratto che con i bonus supera i 3 milioni di euro netti a stagione. La dirigenza rossonera finora ha respinto tutte le proposte, perché inferiori a 10 milioni.

Calciomercato Milan, Krunic al Fenerbahce? News dalla Turchia

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Zeki Uzundurukan, firma di Fotomac e A Spor, il trasferimento di Krunic al Fenerbahce sarebbe molto vicino.

❇️ Fenerbahçe, Krunic transferinde mutlu sona yakın. — Zeki UZUNDURUKAN (@ZekiUzundurukan) August 25, 2023

Il portale Ajansspor scrive che il presidente Ali Koc, i cui rapporti con il club rossonero sono buoni, è intervenuto in prima persona per presentare una nuova offerta. Si tratta di 10 milioni di euro più 1 di bonus. Adessi bisogna capire se il Milan vorrà aprire alla cessione di Krunic oppure se rifiuterà anche questa proposta.

La dirigenza rossonera chiedeva circa 13 milioni per vendere l’ex Empoli, che a ottobre compirà 30 anni. Nell’estate 2019 il suo cartellino era costato 8 milioni e buona parte del costo è stato ammortizzato, quindi si può mettere a bilancio una buona plusvalenza con questa operazione. Vedremo se il Milan deciderà di cedere, cosa possibile solo avendo pronta una buona alternativa che possa giocare titolare davanti alla difesa.

Krunic non è certamente un top player e possiede alcuni limiti, però Stefano Pioli si fida molto di lui e oggi è il perno centrale della mediana. Per venderlo è necessario comprare qualcuno che elevi il livello del reparto. Non rimane che attendere per capire cosa succederà. Com’è noto, il giocatore ha già detto sì a un eventuale trasferimento a Istanbul, dove ritroverebbe il connazionale Edin Dzeko. Al tempo stesso, non ha forzato la mano con il Milan e aspetta che le società si accordino.