Giroud: “Il Milan ha più qualità e quantità. Nuovo attaccante? Siamo a posto così”

Giroud molto contento dopo Milan-Torino: elogia tutta la squadra e sull’arrivo di un nuovo attaccante non si sbilancia.

Aveva segnato un gol alla prima giornata a Bologna e stasera Olivier Giroud a San Siro ha timbrato di nuovo il cartellino. Ha realizzato due reti su rigore in Milan-Torino 4-1. Entrambe le volte è stato perfetto dagli 11 metri, una freddezza da campione.

L’ex Chelsea ha parlato a Sky Sport al termine della partita a San Siro: “Siamo molto felici, oggi sono stato fortunato ad avere due rigori ma non è mai facile segnarli. I ragazzi sono stati bravi in area, potevamo fare più gol. Sono felice dello spirito di squadra e dell’efficacia“.

Si parla di obiettivi: “L’ambizione è fare come due anni fa… Vogliamo lottare fino alla fine per lo Scudetto, non ci nascondiamo. Siamo 5-6 squadre che possono farlo. È solo l’inizio, servono calma e fiducia“.

Come è cambiato il Milan: “C’è più qualità e quantità. Spero che quest’anno possiamo giocare meglio sulle due competizioni maggiori, campionato e Champions. Abbiamo tanti giocatori pronti a giocare, in ogni ruolo ci sono almeno due-tre giocatori. C’è una buona competizione e così si alza livelli, è un bene“.

Giroud ha parlato anche dell’eventuale arrivo di un nuovo centravanti: “Non lo so. Io penso che siamo a posto così, ma non sono un dirigente. Credo che abbiamo un grande gruppo. Se abbiamo bisogno di un altro giocatore non lo so…”

Infine elogi per Rafael Leao: “Se rimane a questo livello, consistente per tutta la stagione, può arrivare molto in alto. Non glielo dico tante volte, sennò si rilassa troppo“.