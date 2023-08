Highlights Milan-Torino: la sintesi della partita di Serie A (Video)

Milan-Torino, la cronaca con gli highlights del match della seconda giornata di Serie A, disputato sabato 26 agosto a San Siro

Accoglienza da brividi per il Milan, opposto al Torino in un San Siro tutto esaurito. Tutto confermato nell’undici rossonero con Pioli che sceglie gli stessi titolari della precedente vittoria a Bologna.

Milan padrone del campo in avvio. Ritmo vivace e grande intensità per i rossoneri che si rendono più volte pericolose dalla parti di Milinkovic Savic senza però occasioni da gol limpidissime. La supremazia del Milan viene premiata comunque al 32′. Pulisic serve Loftus Cheek in profondità, l’inglese penetra in area, resiste alla tentazione del tiro e serve nuovamente Pulisic che deve solo depositare la palla in rete con Milinkovic in uscita.

Secondo gol consecutivo per l’attaccante statunitense ma l’esultanza di San Siro dura pochissimo. Passano tre minuti e il Toro pareggia. Il tiro quasi svirgolato dal limite di Ricci diventa un assist per Schuurs, girata al volo dell’olandese e Maignan battuto. Toro in gol nell’unica occasione creata ma il Milan non si abbatte.

I rossoneri riprendono a pressare e al 42′, l’arbitro Mariani punisce con il rigore un tocco di mano di Buongiorno. Penalty un pò generoso ma, da regolamento, inoppugnabile. Sul dischetto si presenta Giroud che spiazza Milinkovic con una potente conclusione angolata. Il Toro accusa il colpo e il Milan infierisce. Al 47′, i rossoneri triplicano le marcature con un gol capolavoro. Assist di Leao per Hernandez che penetra in area e con uno scavetto pazzesco beffa Milinkovic. Una prodezza magnifica di Theo e un assist al bacio di Rafa. 3-1 e squadre all’intervallo.

CHE GOL DI THEO HERNÁNDEZ!

CHE ASSIST DI RAFAEL LEÃO!

📽️ @FootColicpic.twitter.com/YSRfvgctnm — Football Report (@FootballReprt) August 26, 2023

Milan-Torino, il secondo tempo

Nel secondo tempo, l’inerzia della partita è ancora nettamente dalla parte del Milan. Al 55′, scorribanda di Loftus Cheek e conclusione troppo centrale su Milinkovic che si prende l’ammonizione per proteste per un presunto fallo precedente dell’inglese. Poco dopo è Pulisic sfiorare la doppietta con un’incursione in area conclusa da un tiro di poco alto sulla traversa.

Al 61′, ennesima discesa di Leao che, nel tentativo di servire lo stesso Pulisic, subisce un pestone da parte di Schuurs. Fallo netto e rigore concesso con l’on field review da Mariani. Secondo appuntamento per Giroud dal dischetto e gol del 4-1 che chiude la partita.

🔥 Christian Pulisic lights up the pitch for Milan vs Torino with an absolute stunner of a goal! ⚽️⚡ Unstoppable talent on display! #Pulisic #SerieA #FootballMagic pic.twitter.com/DrZECq9J4V — Trip Clipz (@TripClipz) August 26, 2023

Pioli ne cambia subito tre e manda in campo Musah, Chukwueze e Okafor al posto di Loftus, Giroud e Leao, quest’ultimo leggermente acciaccato dopo il precedente contrasto di Schuurs. La partita è, di fatto, conclusa. Nell’ultima mezzora non succede nulla. Il Milan gestisce comodamente il vantaggio e si prende altri tre punti e il comando della classifica a punteggio pieno.

Venerdì 1 settembre si torna in campo contro la Roma all’Olimpico, un altro Test probante in un inizio di stagione, finora, davvero positivo.