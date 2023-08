Incontro a Casa Milan: in pressing per l’attaccante

Anche ieri c’è stato un summit tra l’entourage del giocatore e il club rossonero. Il punto della situazione in vista degli ultimi giorni di mercato

Ancora qualche giorno prima della chiusura del calciomercato. Il Milan, dopo aver piazzato il nono colpo, Marco Pellegrino, non ha ancora finito.

Sì, perché l’obiettivo di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani è quello di riuscire a liberarsi degli esuberi – Divock Origi, Alexis Saelemaekers, Fode Ballo-Toure e Mattia Caldara – prima del gong e magari riuscire a mettere le mani su un nuovo attaccante, che possa affiancare Olivier Giroud.

La caccia al centravanti prosegue, ma non è per nulla facile. La pista Hugo Ekitike è quasi già svanita: il Psg non concede il prestito con diritto di riscatto e il suo stipendio è considerato troppo elevato per le casse del Diavolo. Con la partenza di Lukaku in prestito, è praticamente impossibile un addio al Chelsea di Armando Broja. Sullo sfondo restano così due profili, quello di Taremi e di Jovic. L’iraniano piace davvero tanto a Stefano Pioli, ma il Milan non è disposto a spendere più di 15 milioni di euro per un calciatore in scadenza il prossimo 30 giugno. Il Porto si sta dimostrando un osso davvero duro. Per quanto riguarda il serbo, non ci sarebbero davvero problemi per il suo ingaggio, ma al momento non è una pista così calda.

Milan, Colombo attende novità: il Monza lo aspetta

E’ evidente che non c’è solo Stefano Pioli in attesa di novità per quanto riguarda l’attaccante. Milioni di tifosi aspettano il bomber che potrebbe indirizzare la stagione, ma anche Lorenzo Colombo vuole capire cosa ne sarà del suo futuro.

Il Milan lo cede in prestito (dopo il rinnovo fino al 30 giugno 2028) solo dopo aver acquistato un attaccante. L’ex Lecce si è promesso sposo del Monza, Palladino sta attendendo con ansia il suo centravanti. Nel frattempo nella giornata di ieri – sul tardo pomeriggio – c’è stato un nuovo incontro a Casa Milan, tra la dirigenza rossonera e l’entourage di Lorenzo Colombo, che spera che tutto si risolva il prima possibile.