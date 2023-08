Lukaku, il Milan ci ha provato: il retroscena

Il giornalista ha riportato in esclusiva un retroscena cruciale sul Milan e Romelu Lukaku. Furlani ha mosso dei passi per il belga. Tutti i dettagli

Il nome che sta scaldando fortemente questi ultimi giorni di mercato è quello di Romelu Lukaku. L’attaccante belga è stato al centro di una grossa baraonda mediatica nella sessione di compravendite in atto. D’altronde, lo ha voluto un pò lui stesso. Aveva un accordo assoluto con l’Inter, club al quale ha dichiarato amore incondizionato. Eppure, ha messo in atto un clamoroso tradimento voltando le spalle ai nerazzurri e accordandosi con la Juventus. Fatti assurdi se ci pensiamo, e che dimostrano quanto questo calcio stia andando sempre più verso le deriva, almeno da un punto di vista morale. A farne le spese è comunque stato Big Rom, dato che nessun club, inclusa la Juve, avrebbe mai speso 40 milioni di euro per il suo cartellino.

Sono stati giorni d’attesa e stallo per Lukaku, costretto addirittura ad allenarsi con l’Under 21 del Chelsea. E’ un esubero totale di Pochettino, più chiaro di così! I blues sapevano e sanno, però, di non poter rischiare di avere il peso di Romelu sulle spalle per la nuova stagione. La cessione è d’obbligo e date le difficoltà a monetizzare hanno aperto stamane al prestito oneroso con opzione d’acquisto. Una formula che ha scaldato l’interesse della Roma, intenzionatissima a chiudere per il belga e far finalmente felice José Mourinho. Ma anche il Milan non è stato indifferente alla cosa come riporta il giornalista Tancredi Palmeri. Retroscena interessante.

Lukaku, il Milan ha chiamato il Chelsea

Il giornalista, in esclusiva, ha fatto sapere che nella mattinata di oggi il Milan ha contattato il Chelsea per prendere informazioni su Romelu Lukaku. Un sondaggio, probabilmente, su cifre e formule data l’apertura al prestito da parte dei blues. Giorgio Furlani, dunque, ci ha davvero pensato. Ma come prosegue la fonte, non c’è stato poi alcun altro contatto secondario in giornata. Ciò sta a significare che il Milan non ha voluto forzare la mano, o quantomeno non è completamente convinto del profilo dell’attaccante belga.

Non è un caso che l’ex Inter pare essere ad un passo dalla Roma di José Mourinho. Come riportano ulteriore fonti accreditate, è questione di ore lo sbarco di Romelu nella capitale per un prestito oneroso di 10 milioni di euro con diritto o obbligo di riscatto per la prossima estate. Il Milan farà probabilmente un nuovo centravanti, che altrettanto probabilmente non sarà Lukaku.