Milan, nuova pretendente per Ballo-Touré: tutti i dettagli

Matteo Moretto riporta novità di mercato cruciali per il Milan e l’esubero Fodé Ballo-Touré. Nuova pretendente per il terzino francese. I dettagli

Il Milan ha messo a segno anche il suo nono colpo di mercato. E’ arrivato dall’Argentina Marco Pellegrino, giovane difensore dalle grandi potenzialità scovato dal solito Geoffrey Moncada. Un acquisto in prospettiva, e che va a rinfoltire la retroguardia dopo la partenza di Matteo Gabbia per la Spagna, passato in prestito secco al Villareal. Rimane probabilmente un solo obiettivo di mercato in entrata al Diavolo quest’estate: l’acquisto di un valido attaccante se Lorenzo Colombo verrà mandato in prestito.

Rimane altrettanto forte la necessità sul fronte uscite, col Milan che deve disfarsi di davvero tanti esuberi. Rimangono con la valigia in mano Alexis Saelemaekers, Divock Origi, Mattia Caldara e Fodé Ballo-Touré. Mancano pochi giorni alla fine del mercato, e il Diavolo sta facendo il possibile per disfarsi degli elementi ridondanti della rosa. Quello che sembrava finalmente ad un passo dalla cessione era Fodé Ballo-Touré. C’è stata una trattativa in stato avanzato col Werder Brema per il terzino francese ex Monaco. Ma non sono più arrivati segnali incoraggianti dalla questione.

Filtra però una nuova notizia di mercato da Matteo Moretto. C’è un altro club interessato a Ballo-Touré, e che nelle ultime ore ha aperto un dialogo coi rossoneri. Tutti i dettagli di seguito.

Milan, Ballo-Touré può finire in Belgio

Fodé Ballo-Touré, quasi inutile sottolinearlo, non si è mai dimostrato all’altezza del progetto rossonero, o quantomeno di essere la riserva di un top assoluto quale Theo Hernandez. Il Milan ha provato a cederlo già nelle scorse sessioni di mercato, senza però avere mai successo. Il calciatore si è troppo spesso impuntato nel rimanere in rossonero e dimostrare il suo valore. Ma quest’estate, con la nuova dirigenza alla gestione, è diventato un obbligo quello di disfarsi del francese e sostituirlo con un profilo più valido e adatto al progetto. Le intenzioni del Milan pare possano essere quelle di promuovere il giovane Bartesaghi in Prima Squadra. Il terzino della Primavera ha convinto a più riprese Pioli e potrebbe davvero meritarsi la promozione.

Quanto a Ballo-Touré, dopo i sondaggi di club turchi come Galatasaray e Fenerbahce, e l’interesse raffreddato del Werder Brema, si è fatta avanti una nuova pretendente. Come riporta Matteo Moretto, c’è il Royal Antwerp ad aver messo nel mirino il terzino francese. Il club belga con sede ad Anversa e militante nella Jupier Pro League potrebbe essere disposto a fare sul serio per l’ex Monaco. Non ci resta che attendere aggiornamenti dalla questione di mercato.