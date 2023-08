Milan, Saelemaekers resta in Italia: trasferimento a sorpresa

Il giocatore è pronto a cambiare aria in questi ultimi giorni di mercato: non c’è solo il Betis Siviglia sulle sue tracce. Il punto della situazione

Non c’è solo il Betis Siviglia sulle tracce di Alexis Saelemaekers. Il belga – come raccontato nei giorni scorsi – ha trovato un accordo con il club spagnolo, ma il trasferimento non si è ancora concretizzato perché le due squadre non sono ancora riuscite ha raggiungere un’intesa.

Nel frattempo, sono stati effettuati altri sondaggi per il calciatore ex Anderlecht. Secondo quanto riporta Sky Sport, su Saelemaekers ci sarebbe anche il Bologna. Un trasferimento in Emilia-Romagna per vestire il rossoblu dei felsinei, però, al momento, appare molto complicata, anche per via dei costi.

Il belga non è l’unico calciatore del Milan finito nel mirino della squadra di Thiago Motta. Nelle scorse settimane anche Fode Ballo-Toure ha suscitato l’interesse da parte del Bologna, ma l’affare non è andato in porto.

Proprio il terzino franco-senegalese e Alexis Saelemaekers sono due degli esuberi dei rossoneri, finiti ai margini del progetto di Stefano Pioli.

Milan, 4 giocatori ai margini: il punto verso la cessione

La situazione legata ad Alexis Saelemaekers è molto chiara. Il belga può davvero finire in Spagna, al Betis, ma non è da escludere un tentativo concreto da parte del Bologna.

Per quanto riguarda Ballo-Toure, invece, si aspettano novità soprattutto dalla Germania, con il Werder Brema che non ha ancora mollato la presa, ma nel frattempo si è fatto sotto anche il Royal Antwerp. Qualcosa, dunque, può ancora muoversi prima della chiusura del calciomercato.

Aspettano una sistemazione, inoltre, anche Mattia Caldara e Divock Origi. Per entrambi le offerte scarseggiano e gli ingaggi alti non fanno avvicinare le squadre. Per l’italiano c’è la speranza che alla fine si concretizzi un trasferimento in Serie A, il belga, invece, si augura di poter far ritorno in Premier League, dove qualche squadra continua a stimarlo. L’importante stipendio, però, come detto, non aiuta.

Oggi questi quattro giocatori citati sono davvero del gruppo: contro il Bologna non sono stati convocati ed è molto probabile che accada lo stesso contro il Torino. Ci sarà da capire se al termine del mercato – qualora non dovessero partite – verranno reintegrati in gruppo. Pioli, ieri, in conferenza, non ha dato certezze.