Milan-Torino, Dazn o Sky: dove vederla in streaming e diretta tv

Milan e Torino si affrontano sabato 26 agosto nella seconda giornata di Serie A. Le indicazioni su dove vedere la partita in diretta tv e in streaming dalle 20.45

Prima stagionale per il Milan a San Siro. Davanti a 72mila spettatori, con l’ennesimo sold out, i rossoneri ospiteranno il Torino di Juric, in uno dei match più interessanti della seconda giornata di campionato che si concluderà lunedì con il posticipo tra Cagliari e Inter.

Dopo il convincente 0-2, al debutto, con il Bologna, Pioli schiererà la stessa formazione iniziale vista al Dall’Ara con Maignan in porta, Calabria, Hernandez, Tomori e Thiaw in difesa; Krunic mediano supportato da Reijnders e Loftus Cheek mentre, in attacco, Leao e Pulisic affiancheranno Giroud. Ancora panchina per Samu Chukwueze e Okafor così come per Musah, tornato a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica ereditato dalla Liga.

Nella conferenza stampa alla viglia del match, Juric si è detto fiducioso sulle possibilità dei suoi di ben figurare a San Siro. Non è stato un buon esordio, quello dei granata, contro il Cagliari alla prima. Un pareggio a reti bianche che ha mostrato i soliti limiti offensivi del Toro. Per impensierire la retroguardia rossonera, Juric si affida a Vlasic, Radonjic e Sanabria con l’ex Pellegri in panchina.

Milan-Torino, dove vedere il match di sabato 26 agosto

Milan-Torino sarà visibile, in simulcast, in streaming su Dazn e in diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Calcio 251. Non ci sarà la diretta tv su Zona Dazn, sul canale 214 di Sky e Tivusat. Al termine della partita, highlights disponibili su Sky Sport 24 con repliche sulla stessa Sky e, on demand, sull’app di Dazn.

Dopo Milan-Torino, vi segnaliamo altri tre appuntamenti televisivi imperdibili per i rossoneri. Venerdì 1 settembre, alle 20.45, super sfida di campionato contro la Roma all’Olimpico in diretta streaming su Dazn e, in tv, su Zona Dazn. Il giorno precedente, giovedì 31 agosto, alle 18, ci sarà il sorteggio della fase a gironi di Champions League in diretta su Sky, Amazon Prime e Mediaset sul Canale 20.

La Serie A, a inizio settembre, osserverà una settimana di pausa per gli impegni delle Nazionali. Si torna in campo sabato 16 settembre, alle 18, contro l’Inter, nel primo derby dell’annata che i rossoneri giocheranno in casa. La stracittadina sarà un’esclusiva di Dazn e Zona Dazn. Dopo il Derby, il Milan esordirà tra il 19 e il 20 settembre in Champions League.