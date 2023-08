Milan-Torino: formazione fatta, Pioli ha le idee chiare

Le ultime sul Milan che affronterà il Torino stasera a San Siro: Pioli ha le idee chiare. Ecco la formazione pronta a scendere in campo alle 20.45

Poche ore e il il Milan di Stefano Pioli tornerà in campo per la seconda partita della stagione. I rossoneri si troveranno a San Siro, di fronte a oltre 70mila tifosi, contro il Torino.

La squadra di Ivan Juric è da sempre un avversario ostico e per Mike Maignan e compagni non sarà per nulla semplice imporsi. Il Diavolo proverà a farlo con la stessa squadra che ha piegato il Bologna per 2 a 0.

Il Milan si schiererà, dunque, ancora con il 4-3-3, con il portiere francese a difendere i pali rossoneri. La linea a quattro sarà formata da Theo Hernandez, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Davide Calabria. Il capitano è ancora in vantaggio su Pierre Kalulu in quello che si prospetta, di fatto, come l’unico ballottaggio vero e proprio.

Stefano Pioli, infatti, non ha dubbi e nonostante qualche imbucata di troppo e qualche posizionamento errato, contro il Bologna, è pronto a conferma la difesa del Dall’Ara. Anche a centrocampo non ci saranno cambiamenti: le voci di mercato, che continua ad arrivare insistenti dalla Turchia, non disturbano Rade Krunic, che giocherà ancora una volta davanti la difesa. E’ lui il titolare in questo ruolo fino al rientro di Ismael Bennacer.

Ai suoi fianchi ci saranno due dei volti nuovi del mercato: Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders. Dall’inglese ci si aspetta una crescita, soprattutto dal punto di vista fisico; dall’olandese, invece, solo conferme. L’ex Az Alkmaar sembra aver già convinto tutti con le sue prestazioni sempre all’altezza.

Milan, il bomber non c’è: attacco sulle spalle di Giroud

Stefano Pioli ha fatto capire di volere un nuovo centravanti da affiancare ad Olivier Giroud. Il francese contro il Bologna ha risposto presente con una prestazione di altissimo livello.

Il bomber ha segnato e fatto assist, ma si è messo in evidenza anche per i ripiegamenti difensivi, con cui ha aiutato la squadra. Contro il Torino ci sarà ancora lui al centro dell’attacco. Sulla sinistra, ovviamente, Rafael Leao. Il portoghese è rimasto a secco contro il Bologna e ha voglia di rifarsi.

Cerca la prima rete a San Siro, invece, Cristian Pulisic: l’americano ha conquistato tutti e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Al momento è lui il titolare sulla destra. Scalpita Samuel Chukwueze, così come Noah Okafor. Entrambi però dovranno aspettare