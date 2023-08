Milan-Torino, Pioli: “Due passi avanti rispetto a Bologna. Krunic resta”

Pioli ha parlato ai microfoni dei giornalisti al termine di Milan-Torino: è contento di prestazione e risultato finale.

Vittorioso a Bologna, il Milan si è ripetuto anche a San Siro contro il Torino. Ma stasera ha convinto di più, vincendo 4-1 meritatamente.

Stefano Pioli ha parlato così a Sky Sport dopo il match: “Il nostro obiettivo è lottare in tutte le competizioni. Siamo contenti della prestazione, abbiamo fatto passi avanti rispetto alla prima e dobbiamo continuare così, diventando ancora più squadra. A livello di organico siamo a buon punto, poi vediamo cosa succede, il club è attento e propositivo“.

Si parla poi del gioco messo in campo: “Questo è sempre stato il nostro modo di giocare, non ci piace aspettare. Oggi abbiamo approcciato bene, siamo stati compatti e abbiamo pressato bene. Tante cose hanno funzionato, altre le miglioreremo“.

Servirà un nuovo attaccante? Pioli risponde: “Giroud è un grande attaccante, ma quando inizieremo a giocare la Champions bisogna mantenere alto il livello di prestazione e nessuno può garantire il 100% per tutta la stagione. Più soluzioni abbiamo e meglio è. Ora siamo al completo, poi vediamo la società cosa deciderà di fare“.

Il mister non esclude di tornare ad adottare il modulo 4-2-3-1 in futuro: “C’è questa possibilità, ci sarà quando tutti saranno nella condizione migliore. Non penso che sia il sistema di gioco a rendere la squadra più o meno offensiva. Ora siamo più offensivi perché abbiamo delle mezzali di inserimento. Vedremo. Noi partiamo dai nostri principi di gioco, poi vedremo dove insistere e dove intervenire. Pulisic può giocare dietro la punta, vedremo. Ora è il momento di dare continuità. Avere tante soluzioni è un vantaggio per me, è importante mantenere questa disponibilità“.

Si parla di Christian Pulisic e Pioli elogia anche tutto il gruppo: “Grande giocatore, molto intelligente. Credo che ci voglia equilibrio nei giudizi. Abbiamo fatto due passi avanti rispetto a Bologna, ma ci sono cose da fare meglio. Andiamo avanti con questo spirito e questa generosità“.

L’allenatore del Milan è molto contento: “A Bologna la squadra ha corso tanto, significa che c’è disponibilità e voglia di sacrificarci. Un punto di partenza, bisogna partire da questi atteggiamenti. Sono soddisfatto, ma siamo solo all’inizio. Il gruppo si sta formando bene per atteggiamenti e qualità“.

Pioli prosegue così il suo intervento: “Giocare a San Siro ci rende felici, abbiamo tifosi fantastici e la squadra lo avverte. La stagione scorsa è stata complicata, arrivavamo dallo Scudetto vinto e volevamo rivincere, non ci siamo riusciti e ci siamo incartati. Abbiamo perso un po’ di allegria, siamo riusciti a fare una buona stagione e siamo ripartiti con entusiasmo. Ho ragazzi disponibili e i nuovi hanno tanto entusiasmo, si sta formando un bel gruppo. Bisogna essere compatti anche per superare le difficoltà“.

Rade Krunic resterà? Risposta secca: “Sì”.