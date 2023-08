Milan-Torino, Pioli: “Passi in avanti rispetto a Bologna. Si sta creando un bel gruppo”

Le parole di Pioli in conferenza stampa dopo Milan-Torino. Ecco tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero

Il Milan vince la seconda giornata di campionato contro il Torino e si prepara ad affrontare un ciclo di partite difficili. Mister Pioli è intervenuto in conferenza stampa nel post-partita per commentare la vittoria di questa sera a San Siro.

Sulla prestazione della squadra: “Non sono sorpreso perché li vedo allenarsi dal 19 luglio. Ma la cosa importante è aver visto passi avanti significativi rispetto alla prima uscita. Per come sono intelligenti i nuovi sapevo che non serviva tantissimo tempo. Non siamo ancora perfetti, dobbiamo curare ancora tantissime situazioni. Si sta formando un bel gruppo, che crede in quello che fa, che si aiuta reciprocamente. La cosa migliore la disponibilità di fare le cose tutto insieme e così possiamo toglierci soddisfazioni. Attaccante nuovo? Al momento siamo a posto così, manca ancora qualche giorno e vedremo cosa succederà”.

Juric ha detto che il Milan è molto più forte rispetto all’anno scorso. Il suo pensiero: “Credo che siamo diversi dall’anno scorso ma siamo gli stessi per volontà, per motivazione, per voglia di stare insieme. Adesso è presto per dare giudizi così precisi. La squadra mi è piaciuta tanto, ci siamo mossi tantissimo, forse a volte anche troppo. Ciò nonostante non abbiamo mai perso l’equilibrio né le distanze”.

Su come si sono adattati i suoi giocatori all’avversario: “Siamo stati molto intelligenti. Non sapevamo le posizioni di alcuni loro giocatori e sono stati bravi ad adattarsi. Ma dobbiamo lavorare tantissimo per affrontare le situazioni diverse delle prossime partite. Mi piace come si sta formando il gruppo. Sarebbe importante finire bene questo piccolo inizio di campionato”.

Pioli è contento per i miglioramenti rispetto a Bologna: “Vincere è sempre positivo ma la cosa più importante sono i passi in avanti rispetto a Bologna dove non siamo stati compatti e solidi come stasera, e questo è importante. Le esperienze con il Torino in passato ci sono servite. Maignan è stato bravissimo perché non ha avuto fretta, abbiamo mosso i loro giocatori”.

Su come farà quando Krunic non ci sarà: “Se non ci sarà Rade giocheranno giocatori con altre caratteristiche. Non voglio doppi ruoli con le stesse caratteristiche. L’importante è avere equilibri e principi di gioco, in base a chi giocherà troveremo le soluzioni migliori”.