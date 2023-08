Milan-Torino, Saelemaekers ancora out: la panchina

Anche per la seconda di campionato, Alexis Saelemaekers è stato escluso dalla lista dei convocati. Tutti i dettagli e la panchina di Stefano Pioli

Manca pochissimo al fischio d’inizio di Milan-Torino, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. Come appreso dalla nostra redazione, manca ancora dalla lista dei convocati Alexis Saelemaekers. Il belga, sempre più dentro le voci di mercato, non è dunque neanche in panchina stasera a San Siro. Sembra sempre più concreta la possibilità del suo addio al Milan quest’estate. Come risaputo, c’è il Real Betis forte su di lui, e nelle ultime ore c’è stato un inserimento deciso anche del Bologna di Thiago Motta. I prossimi giorni saranno decisivi per il suo futuro.

Liete notizie sono invece quelle che fanno riferimento alla presenza in panchina di Yunus Musah e Marco Pellegrino. I due acquisti rossoneri sono già a disposizione di mister Pioli, pronti a subentrare in caso di scelta o necessità. Ricordiamo che il primo, il centrocampista ex Valencia, ha saltato la prima di campionato contro il Bologna per squalifica. Stasera è regolarmente in panchina. Di seguito tutti i giocatori a disposizione di Stefano Pioli per la gara contro il Torino:

Mirante, Sportiello; Florenzi, Kalulu, Kjær, Pellegrino; Adli, Musah, Pobega, Romero; Chukwueze, Okafor, Colombo.