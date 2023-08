Pioli non se l’aspettava, che elogi al nuovo acquisto: “Mi sta sorprendendo”

Pioli durante la conferenza stampa ha speso parole molto positive per uno dei nuovi acquisti del Milan: un nome che un po’ stupisce.

La società rossonera ha messo a segno nove colpi in questo calciomercato estivo e sarà interessante vedere il loro rendimento. Per quasi tutti le aspettative sono abbastanza elevate, anche perché dopo la cessione di Sandro Tonali sono stati investiti tanti soldi.

Nella prima partita di campionato a Bologna hanno giocato titolari Tijjani Reijnders, Ruben-Loftus-Cheek e Christian Pulisic. Stefano Pioli li ha provati dall’inizio per tutta l’estate e andrà avanti così anche stasera in Milan-Torino. Samuel Chukwueze e Noah Okafor sono subentrati allo stadio Renato Dall’Ara, mentre Marco Sportiello e Luka Romero sono rimasti in panchina. In panchina a San Siro ci saranno anche Yunus Musah (squalificato a Bologna) e il nuovo arrivato Marco Pellegrino.

Milan, Pioli colpito da uno dei nuovi arrivati

Pioli si è detto molto contento degli acquisti che gli ha portato la dirigenza. Ha parlato chiaro in merito alle sue esigenze e la triade Moncada-D’Ottavio-Furlani ha cercato di accontentarlo al meglio. La qualità della squadra è aumentata indubbiamente e ora si tratta di trovare i giusti automatismi. Con così tanti volti nuovi, è normale che serva un po’ di tempo.

A Bologna quelli che hanno impressionato maggiormente sono Reijnders e Pulisic, che sono stati protagonisti anche nei gol che hanno permesso al Diavolo di vincere 2-0. Il primo ha fatto l’assist a Olivier Giroud, il secondo ha realizzato il raddoppio con un bellissimo tiro dalla distanza.

Anche se non ha giocato, Romero è un calciatore che a Pioli sta piacendo molto. L’allenatore rossonero ha speso parole molto positive per lui nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino: “Luka sta facendo molto bene, è uno di quelli che mi sta sorprendendo di più per intensità, qualità e atteggiamento negli allenamenti. Compete con compagni di livello, ma è pronto per giocare. Sono contento, è intelligente, volenteroso e ha talento“.

Il giovane argentino ha impressionato Pioli da quando ha messo piede a Milanello. Arrivato in punta di piedi a parametro zero dalla Lazio, sta cercando di guadagnarsi spazio. Non sarà semplice, perché nel suo ruolo ha davanti Pulisic e Chukwueze. Tuttavia, cercherà di farsi trovare pronto quando verrà chiamato in causa.