Via dal Milan: c’è l’accordo tra i club

I due club avrebbero raggiunto un principio d’accordo: il giocatore potrebbe così lascia il Milan prima del termine del calciomercato

Sono giorni caldi per il calciomercato del Milan. I rossoneri vogliono provare a regalarsi una punta da affiancare ad Olivier Giroud, ma allo stesso tempo stanno lavorando per piazzare gli esuberi che non rientrano più nei piani di Stefano Pioli.

Tra questi c’è certamente Fode Ballo-Toure. Per l’ex Monaco sono stati anni difficili alle spalle di Theo Hernandez: il calciatore non si è dimostrato per nulla all’altezza della situazione, così il Milan ha deciso di cederlo. Una decisione che non ha trovato l’opposizione del giocatore, ma nonostante le diverse richieste, l’addio al Diavolo non si è ancora concretizzato.

Ballo-Toure è stato cercato dal Nizza, dal Bologna, dal Fulham e soprattutto dal Werder Brema. I tedeschi non hanno ancora mollato la presa, ma non c’è l’accordo tra le parti. Attenzione, così, ad una nuova pista, emersa nelle ultime ore, quella che lo porterebbe in Belgio e più precisamente all’Anversa. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, i due club avrebbero già raggiunto un principio d’accordo e mancherebbe dunque quello con Ballo-Toure.

Il terzino è chiamato a prendere una decisione velocemente. Il tempo stringe e il rischio di passare un’intera stagione ai margini del gruppo è davvero concreto. Pioli nel ruolo di esterno sinistro oltre a Theo Hernandez, può impiegare anche il giovane Davide Bartesaghi, promosso ieri nel corso della conferenza stampa, e i più esperti Alessandro Florenzi e Davide Calabria.

Milan, non solo Ballo-Toure

Fode Ballo-Toure, chiaramente, non è l’unico calciatore che può lasciare il Milan questa sessione di calciomercato. Mancano davvero pochi giorni, ma Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada faranno di tutto per cedere quegli elementi finiti ormai ai margini del progetto di Stefano Pioli.

Oltre a Ballo-Toure, come è noto, sulla lista dei partenti c’è anche il nome di Alexis Saelemaekers. Su di lui c’è il pressing del Bologna, ma ha più probabilità di andare in porto la trattativa con il Betis Siviglia. Davvero complicata la situazione legata a Divock Origi e Mattia Caldara. Entrambi guadagnano davvero parecchio e non ci sono molte squadre interessate a loro. Si spera però che la pista inglese possa presso scaldarsi per l’attaccante ex Liverpool. Beppe Riso, invece, è alla ricerca di una squadra italiana per il difensore