Come sta Leao dopo Milan-Torino: gli aggiornamenti

Come sta Rafael Leao dopo l’intervento duro subito ieri in Milan-Torino. Preoccupazione da parte dei tifosi per la situazione del classe ’99.

Scatenato il Milan ieri sera contro il Torino. La squadra di Stefano Pioli sembra inarrestabile in questo inizio di stagione, grazie all’entusiasmo dei nuovi arrivati ed all’esperienza dei suoi veterani.

4-1 il risultato finale in favore dei rossoneri. Ma manca ancora il sigillo numero uno in stagione di Rafa Leao, che anche nella prima giornata a Bologna non era riuscito a farsi valere. Nonostante ciò il portoghese ieri sera ha dato l’apporto decisivo in zona gol.

Assist al bacio per il gol di Theo Hernandez prima, rigore conquistato per il quarto centro (trasformato da Giroud) che ha chiuso di fatto le ostilità. Una spina nel fianco per la difesa del Torino. Ma la partita del classe ’99 si è conclusa anzitempo con tanto di brivido.

Infatti Leao ha dovuto lasciare il campo poco dopo aver conquistato il penalty, per colpa del pestone subito in area da Peer Schuurs. Il difensore olandese del Toro ha colpito, forse in maniera casuale, il tallone di Leao procurandogli parecchio dolore. Tanto che il milanista ha chiesto subito il cambio.

Schuurs duro su Leao: ottimismo per le sue condizioni

Paura per il Milan e per tutti i tifosi rossoneri dopo aver visto un dolorante Rafa Leao lasciare il campo da gioco prima del dovuto. Ma filtrano notizie confortanti per quanto riguarda la condizioni fisica del numero 10.

Leao avrebbe sofferto solo di una contusione, piuttosto dolorosa, per via del pestone subito in corsa. Un fallo, quello di Schuurs, che anche al replay sembrava soltanto lieve e non così netto ma evidentemente infausto e piuttosto violento. Per questo motivo il portoghese ha preferito lasciare il campo di gioco al minuto 66, dando spazio a Chukwueze.

Dunque niente di grave per Leao, solo tanto dolore sul momento per il colpo subito al tallone. Non dovrebbero esserci problemi ulteriori per il fuoriclasse dell’attacco del Milan, che dunque riprenderà a lavorare a breve con i compagni e sarà a disposizione per Roma-Milan, primo big match stagionale.

Chissà se Pioli, per la sfida di venerdì 1 settembre all’Olimpico di Roma, deciderà di confermare il 4-3-3 visto nelle prime due giornate oppure se cambiare qualcosa. Squadra che vince non si cambia, recita un noto adagio, ma intanto in panchina scalpitano calciatori come Musah, Chukwueze e Okafor che chiedono spazio.