Infortunio Dybala: le ultime per Roma-Milan

Paulo Dybala ancora una volta a rischio infortunio. L’attaccante argentino della Roma potrebbe saltare per un problema il match di venerdì.

Se il Milan ha iniziato alla grande la stagione 2023-2024, con due vittorie roboanti e meritate nelle prime due partite di campionato, non si può dire lo stesso per la Roma.

Una delle rivali dirette in campionato, almeno nella lotta alla zona Champions League, è uscita letteralmente con le ossa rotte dalla partita con il Verona. Sconfitta ieri sera per 2-1, che lascia la squadra di José Mourinho con solo un punto conquistato in due incontri.

Già crisi nera per la Roma, che venerdì prossimo affronterà proprio il Milan nel primo big match stagionale. Sulla carta una sfida impari, ma ovviamente sarà il campo a parlare. Intanto Mourinho continua a perdere pezzi, come denota l’uscita dal campo ieri sera di Paulo Dybala.

Dybala, fastidio all’adduttore: a breve gli esami strumentali

Dybala, al 68′ minuto di Verona-Roma, ha chiesto il cambio alla panchina della Roma. L’argentino, dopo aver subito un intervento piuttosto duro da Dawidowicz in mezzo al campo, ha iniziato a toccarsi in maniera compulsiva la coscia, decidendo poi di uscire anzitempo.

I primi riscontri dello staff medico giallorosso parlano di fastidio all’adduttore della coscia destra, una zona piuttosto comune a livello di infortuni muscolari. Dybala infatti avrebbe sentito tirare quella parte della gamba e per non rischiare ulteriori danni ha chiesto di uscire dal campo.

Tra qualche ora lo stesso Dybala effettuerà gli esami strumentali di rito, per valutare la reale entità dell’infortunio. Se l’ex Juventus si fosse fermato nel momento giusto, allora avrebbe buone possibilità di recuperare. Ma non è da escludere una piccola lesione muscolare che lo escluderebbe di fatto dal match contro il Milan. A breve si saprà la verità.

La Roma continua così a perdere pezzi. Già prima di Verona i giallorossi hanno dovuto rinunciare a Renato Sanches, neo acquisto portoghese che è piuttosto noto per fermarsi spesso per infortunio. Ieri al Bentegodi, oltre al problema muscolare di Dybala, si segnala anche l’uscita di Nicola Zalewski, stordito dopo un forte contrasto con Duda. Chissà se invece sbarcherà nella capitale, in tempo per il match con il Milan, l’attaccante Romelu Lukaku. Il belga secondo le cronache di mercato sembra molto vicino al ritorno in Serie A, stavolta sposando la causa giallorossa.