Milan, Ballo-Touré fra Werder Brema e Antwerp: la situazione

Il laterale è in uscita dal club rossonero e ha una preferenza ben precisa: il Diavolo però vuole cederlo a titolo definitivo

Negli ultimi giorni di mercato si corre contro il tempo per chiudere le ultime operazioni prima della fine delle trattative e il Milan è ancora al lavoro per gli ultimi movimenti, sia in entrata che in uscita.

La dirigenza rossonera sta provando a centrare l’obiettivo del centravanti, con Mehdi Taremi del Porto che nelle ultime ore sembra tornato di nuovo in pole rispetto a Hugo Ekitike. Il Diavolo proverà a piazzare Divock Origi e a portare a Milanello il centravanti iraniano. Nel frattempo si continua a lavorare alle cessioni degli esuberi per sfoltire la rosa e uno dei giocatori destinati a lasciare i rossoneri è sempre Fodé Ballo-Touré.

Sono ormai diverse settimane che si tratta la partenza dell’ex Monaco, che inizialmente aveva rifiutato il Bologna. Si è fatta avanti poi l’ipotesi Werder Brema che è ancora in ballo dopo tutti questi giorni, mentre in mattinata è arrivata la notizia dell’inserimento del Royal Antwerp per il terzino francese. In questo momento sono dunque due le pretendenti per il giocatore, ma andiamo a vedere quali sono gli aggiornamenti.

Il giocatore vuole i tedeschi, mentre il Milan caldeggia per il belgi

Secondo quanto riportato da Bild, la preferenza di Ballo-Touré è verso il Werder Brema e ha già detto sì. Il quotidiano tedesco dice che il club spera che la società rossonera si convincerà a cedere il classe 1997 in prestito.

Il problema infatti è che Milan e Werder Brema non hanno l’accordo, dal momento che il Diavolo vuole cedere il giocatore a titolo definitivo. Invece i dialoghi sono molto più positivi con il Royal Antwerp da questo punto di vista. A confermarlo è Matteo Moretto, che parla di contatti continui fra i rossoneri e il club belga, tra i quali c’è molta sintonia. Il giornalista di relevo.com spiega che però il Werder Brema è ancora in corsa.

A questo punto c’è solo da capire se prevarrà la volontà del calciatore di vestire la maglia dei tedeschi, o quella del Milan di piazzarlo ai belgi. Mancano ancora cinque giorni alla fine del mercato e può accadere di tutto. Il Milan valuta le opzioni per sostituire il terzino, tra le quali c’è anche la promozione in prima Squadra del giovane Bartesaghi, nonché il possibile adattamento del nuovo arrivato Marco Pellegrino, che nelle giovanili aveva già giocato in quel ruolo.