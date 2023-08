Casper Stylsvig lascia il Milan per una top inglese

La Repubblica lancia una notizia fondamentale per il Milan. Casper Stylvsig sarebbe in procinto di dire addio al club rossonero. Va in Premier League

In occasione di Milan-Torino, è sbarcato in Italia Gerry Cardinale, patron del Milan nonché numero uno di RedBird. Il proprietario italo americano ha assistito alla strabiliante vittoria casalinga del Diavolo a San Siro, la prima della stagione tra le mura amiche. Cardinale non può che essere entusiasta del mercato condotto da Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. I nove colpi messi a segno hanno dato una nuova luce al gioco e alle idee di Stefano Pioli, con anche il grande lavoro di sfoltimento della rosa non ancora portato a termine. Insomma, è un Milan rivoluzionato, più forte, più ricco e più virtuoso.

Un lavoro magistrale che però non è visibile soltanto sul campo, ma sotto più svariati aspetti come anche quello commerciale. Con l’avvento di RedBird, in continuità col progetto iniziato da Elliott, il Milan è cresciuto enormemente anche in tema di partnership e dunque sponsorizzazioni utili ad aumentare i ricavi e ad accrescere l’immagine del club rossonero nel mondo. Un processo portato avanti da un grande uomo d’affari quale Casper Stylsvig. In carica dal 2018 come Chief Revenue Officer (Capo del settore commericiale del club), il danese ha contribuito enormemente allo sviluppo commerciale del Milan. La sua attività in rossonero sembra però arrivata ai titoli di coda.

Casper Stylvsig lascia il Milan

La figura di Casper Stylsvig è stata inserita nel club rossonero da Ivan Gazidis, l’ex AD del Milan figura chiave della proprietà Elliott. Il danese prima dell’approdo nella dirigenza milanista ha lavorato per grandi club come Barcellona e Manchester United, sempre nell’ambito del commerciale. Importante anche la parentesi al Fulham in Premier League. E secondo quanto ripotato da La Repubblica, Stylsvig è pronto a tornare proprio in Inghilterra, precisamente a Londra, città dove ha condotto i notevoli studi.

Nello specifico, l’attuale CRO del Milan dovrebbe trasferirsi al Chelsea in qualità di nuovo dirigente. La Repubblica sottolinea che la presenza di Cardinale a San Siro in occasione di Milan-Torino non è stata infatti casuale o legata alla sola partita. L’annuncio del passaggio di Stylsvig dal Milan al Chelsea potrebbe arrivare già oggi secondo la medesima fonte. Non ci resta dunque che attendere novità ufficiali dalla questione. Certo è che il Milan dovrà nel caso in cui trovare una figura che sostituisca il dirigente danese, il quale è stato fondamentale nella rinascita del club sotto l’aspetto commerciale ed economico.