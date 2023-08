Milan, Origi in Serie A: idea concreta

Divock Origi potrebbe lasciare il Milan nelle prossime ore. Arriva una proposta a sorpresa che lo farebbe restare nel calcio italiano.

Il mercato del Milan fino a questo momento è stato letteralmente scoppiettante. La squadra di Stefano Pioli ha incrementato la qualità della propria rosa con ben nove colpi in entrata, e potrebbe non essere finita qui.

Ora però è anche tempo di fare piazza pulita dei cosiddetti esuberi, ovvero i calciatori in uscita dalla rosa milanista che sono considerati non idonei al gioco e agli schemi di Pioli. Nelle scorse settimane il Milan è riuscito a piazzare elementi come Rebic, Messias o De Ketelaere, non più utili alla causa.

Un altro calciatore in uscita, come è noto da parecchio tempo, è Divock Origi. Ovvero il centravanti classe ’95 che nella sua prima e finora unica stagione nel Milan ha deluso le aspettative. Pochi gol, apporto insufficiente e ormai fuori dalla rosa di prima squadra. Si attende solo l’offerta giusta per lasciarlo partire.

Origi, idea Udinese: può essere lui il sostituto di Beto

Nelle ultime ore si è parlato di un approdo in Premier League per Origi, che nelle scorse settimane ha rifiutato proposte da Turchia e Arabia Saudita proprio per dare priorità ad un ritorno in Inghilterra. Campionato nel quale ha già ottenuto le sue soddisfazioni con il Liverpool.

Ma secondo Tuttomercatoweb.com, l’ultima idea per il futuro di Origi sarebbe tutta italiana. Infatti l’Udinese sta seriamente pensando al calciatore belga come nuovo rinforzo in attacco. Una tentazione last-minute che potrebbe prendere piede nelle prossime ore, con il Milan ovviamente pronto ad ascoltare la proposta.

I friulani stanno definendo la cessione del centravanti Beto all’Everton, per circa 30 milioni di euro. Alla formazione guidata da Sottil servirà sicuramente un sostituto e l’ultima idea è quella che porta ad Origi del Milan. Il belga ha caratteristiche simili al portoghese e potrebbe diventare un titolarissimo alla Dacia Arena.

La società dei Pozzo sta chiedendo informazioni e sondando la disponibilità di Origi a trasferirsi a Udine. Ovviamente andrà trovata la quadra dell’operazione, visto che il calciatore del Milan percepisce ben 4 milioni netti a stagione, stipendio fuori portata per le casse dell’Udinese. Non da escludere che si lavori su un prestito oneroso, con parte dell’ingaggio ancora a carico del Milan. Nelle prossime ore la trattativa potrebbe entrare nel vivo.