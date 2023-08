Milan, Origi riparte dalla Premier: un club è in pressing

Potrebbero essere giorni importanti per il futuro di Origi, un club estero è in pressing: il Milan è pronto ad ascoltare ogni offerta che arriverà.

La società rossonera è molto felice di come la squadra ha iniziato il campionato, ma è anche concentrata sugli ultimi giorni del calciomercato. Ci sono delle cessioni (quattro) da fare e almeno un acquisto da mettere a segno.

Non è un segreto che il Milan stia pensando di comprare un nuovo centravanti. A Stefano Pioli serve una valida alternativa a Olivier Giroud. Lorenzo Colombo è considerato troppo acerbo e c’è l’idea di prestarlo al Monza per farlo giocare con continuità. Invece, Divock Origi è totalmente fuori dal progetto tecnico e l’obiettivo è quello di venderlo.

Calciomercato Milan, assalto inglese per Origi

L’ex Liverpool è arrivato a parametro zero un anno fa e ha deluso pesantemente. Solamente 2 gol realizzati e diverse prestazioni negative. Pioli non crede più in lui e lo ha escluso da tutte le amichevoli estive, oltre a non convocarlo neppure per le prime giornate della Serie A 2023/2024.

Origi finora non ha accettato nessuna delle offerte che gli sono arrivate, però rischia di rimanere in tribuna per dei mesi. Gli conviene iniziare a considerare alcune delle opzioni sul tavolo. Il suo stipendio da circa 4 milioni di euro netti annui può essere un ostacolo e toccherà anche a lui capire la situazione, favorendo un trasferimento.

Matteo Moretto di Relevo ha confermato che lo Sheffield United è interessato e sta spingendo per l’ingaggio di Origi. La neopromossa vuole conquistare la salvezza in Premier League e sta cercando di prendere altri rinforzi prima della fine della sessione estiva del calciomercato.

Sheffield United aprieta por Divock Origi. @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 26, 2023

Al momento, non sono emersi dettagli su un’offerta dello Sheffield United. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno novità. Il Milan è assolutamente disposto a sbarazzarsi dell’attaccante belga e del suo pesante ingaggio, dipende soprattutto da lui la cessione.

Nelle scorse settimane si era parlato anche di squadre saudite interessate, poi non ci sono stati sviluppi. Origi preferisce tornare in Premier League piuttosto di andare nella Saudi Pro League, anche se a questo punto del mercato e considerato il suo status a Milano non può permettersi di scartare nessuna possibilità.