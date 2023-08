Vittoria e non solo: doppia gioia per Cardinale a San Siro

Presente ieri a San Siro anche Gerry Cardinale. Il tycoon statunitense oltre alla vittoria ha esultato anche per un altro motivo.

Grande entusiasmo in casa Milan. La squadra rossonera ha incominciato nel miglior modo possibile la stagione di Serie A, con due vittorie che fanno sicuramente piacere alla piazza ed alzano morale ed aspettative in vista del proseguo del campionato.

Impossibile non pensare che, dopo aver rifilato due batoste nette a Bologna e Torino, il Milan possa essere una seria candidata alla lotta Scudetto. La stagione è lunga e appena iniziata, ma visto il parco giocatori a disposizione di mister Pioli se ne vedranno delle belle.

Lo sa bene anche Gerry Cardinale, il patron del Milan e presidente del fondo RedBird Capital. Il tycoon statunitense ieri ha assistito dal vivo al match tra i rossoneri ed il Torino, presenziando in tribuna autorità a San Siro al fianco del presidente istituzionale Paolo Scaroni.

Cardinale, un anno fa l’acquisizione ufficiale del Milan

Oltre a confermare di essere un amuleto, visto che ogni volta che sbarca a San Siro il Milan vince, Gerry Cardinale ha doppiamente festeggiato ieri sera allo stadio. In primis per la netta e meritata vittoria rossonera contro il Torino, un 4-1 che ammette poche repliche nonostante un rigore molto generoso concesso nel primo tempo.

Ma anche per il primo anniversario della sua ascesa a patron dell’A.C. Milan. Infatti il 31 agosto dello scorso anno Cardinale diventava a tutti gli effetti il nuovo proprietario del club, a capo della cordata RedBird. Circa dodici mesi fa veniva ufficializzato il passaggio di consegne da Elliott Management al fondo statunitense che tuttora si occupa del Milan.

Un anno fa dunque il closing del passaggio di proprietà e l’avvio di una nuova era in casa Milan. Un progetto che forse ha faticato un po’ ad ingranare ed a convincere i tifosi, ma che in quest’ultima sessione di mercato ha portato i primi frutti: l’addio a Paolo Maldini e Ricky Massara, la virata verso investimenti di prospettiva e ben 9 colpi in entrata ufficializzati.

Cardinale ieri dunque ha celebrato allo stadio anche questo primo anniversario come patron milanista. Lo scorso anno si presentò ufficialmente il 3 settembre, pochi giorni dopo il closing, affiancato dagli ex proprietari Paul e Gordon Singer durante il derby d’andata contro l’Inter. Oggi la passione del patron americano è ancora maggiore e lo conferma il suo entusiasmo di ieri in tribuna.