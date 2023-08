Dal Bologna al Milan: decisione clamorosa

In panchina a sorpresa per la partita di ieri, è entrato solo nel secondo tempo. L’addio è sempre concreto e il Milan c’è

Questi giorni sono abbastanza paradossali per i campionati perché si giocano le partite con il mercato ancora aperto, cosa che agli allenatori non piace affatto, ma con la quale siamo abituati a convivere ormai da anni.

Le trattative e le voci di mercato sono infatti negative per i giocatori, che possono di conseguenza essere influenzati dal fatto che il loro futuro non è certo. Gli ultimi giorni sono sempre molto movimentati e i club obbligati a rinforzarsi possono anche mettere a segno dei colpi a sorpresa. Per questo motivo non si può escludere nulla ed è possibile che alcuni giocatori comincino la stagione con una maglia e la proseguano con un’altra.

Proprio in casa Bologna si sta vivendo una situazione di questo tipo, con un calciatore dei rossoblù che è andato in panchina contro la Juventus ieri, in programma alle ore 18.30 all’Allianz Stadium, match concluso con il risultato di 1-1. Secondo la Gazzetta dello Sport, Thiago Motta ha preso questa decisione perché non lo ha visto concentrato al cento per cento.

In panchina per Juve-Bologna: il Milan osserva

Stiamo parlando di Nicolas Dominguez, il centrocampista che interessa a diversi club e che potrebbe anche salutare gli emiliani in queste ore. L’argentino ha fatto molto bene nella scorsa stagione ed è nel mirino di varie squadre in questi giorni.

Il classe 1998 è arrivato nel gennaio 2020 dal Velez Sarfield ed è a Bologna da quattro anni e mezzo. In queste stagioni il giocatore è pian piano cresciuto e l’anno scorso ha dimostrato di essere un ottimo profilo della mediana, dal momento che abbina qualità e visione ad aggressività e corsa. Un centrocampista completo che, secondo le ultime indiscrezioni, piace anche al Milan in caso di addio di Rade Krunic.

Il bosniaco è attenzionato da Fenerbahce e Lione, ma Stefano Pioli ha assicurato che rimarrà. In ogni caso il Diavolo valuta il profilo di Dominguez, sulle cui tracce ci sono però anche i turchi del Galatasaray e gli inglesi del Nottingham Forest. Vedremo nelle prossime ore cosa riserverà il futuro all’argentino, ma intanto oggi, come riferisce la rosea potrebbe non partire dal primo minuto.