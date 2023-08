Dalla Germania: la strategia del Bayern per Kalulu, i dettagli

Ancora aggiornamenti sul tentativo del Bayern Monaco per Pierre Kalulu. I tedeschi vogliono il francese, ma a questa condizione.

Nelle ultime ore si è cominciato a parlare fortemente del futuro di Pierre Kalulu. Ovvero del difensore dinamico e giovane del Milan, protagonista delle ultime stagioni e soprattutto nell’anno del 19° Scudetto vinto.

Kalulu è stato scavalcato negli scorsi mesi nelle gerarchie difensive, visto che Stefano Pioli ha deciso di promuovere il tedesco Malick Thiaw come partner ideale di Fikayo Tomori. Una mezza bocciatura per Kalulu, che viene comunque tenuto fortemente in considerazione dal tecnico, sia da centrale che da terzino destro.

Per questo motivo è spuntato l’interesse del Bayern Monaco. La forte e ricca squadra dominatrice della Bundesliga si sarebbe messa sulle tracce del classe 2000, approfittando proprio del fatto che non sia più un titolarissimo. Il Milan ci sta pensando, visto che potrebbe garantire un’altra plusvalenza top dopo quella di Tonali al Newcastle. Ma va prima capita la strategia del Bayern.

Bayern Monaco, Kalulu solo in prestito: il Milan non ci sta

In queste ore si è parlato di una possibile offerta del Bayern Monaco per Kalulu intorno ai 30 milioni di euro, cifra che avrebbe potuto far tentennare il Milan proprio per la possibilità di ottenere una plusvalenza molto utile per le casse societarie. Ma la realtà dei fatti è un’altra.

Infatti il giornalista tedesco Kerry Hau, penna tra le altre della redazione di Sport1, ha chiarito le intenzioni della squadra bavarese. Tutto girerebbe attorno alla possibile cessione di Benjamin Pavard all’Inter, che da giorni sta spingendo per ottenere il sì dell’esperto difensore francese. Per rimpiazzare Pavard, il Bayern avrebbe messo nel mirino due calciatori: Kalulu del Milan ma anche Trevor Chalobah del Chelsea.

Il Bayern Monaco però non vuole investire cifre importanti per questa ‘alternativa’ difensiva. L’idea è quella di prendere un nuovo centrale solo con la formula del prestito con diritto di riscatto, senza dunque spendere al momento ma al massimo rimandare l’acquisto definitivo all’estate prossima.

Tutto dipenderà dunque dalla decisione di Milan (o Chelsea) riguardo alla proposta di mercato. Difficilmente, conoscendo le intenzioni di Pioli e del club rossonero, verrà accettato un prestito per lasciar partire Kalulu, considerato comunque un calciatore molto importante nelle rotazioni. A meno che non possa essere inserita una clausola per l’obbligo di riscatto nel 2024. Insomma, situazione in divenire che a certe condizioni il Milan non intende portare avanti.