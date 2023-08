Di Marzio: “Taremi-Milan, si cerca l’accordo. David idea per il futuro”

Di Marzio ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul possibile trasferimento di Taremi al Milan: ha anche aggiunto David come idea futura.

La triade Moncada-D’Ottavio-Furlani vuole regalare a Stefano Pioli almeno un ultimo colpo. L’idea è quella di prendere un attaccante e il nome forte è Mehdi Taremi.

Il 31enne iraniano ha caratteristiche che farebbero molto comodo al Milan. È forte fisicamente e nel gioco aereo, dotato di buona tecnica, abile nel dialogare con i compagni e nel finalizzare. Nella scorsa stagione ha totalizzato 31 gol e 14 assist in 51 presenze, numeri notevoli. Sarebbe un’ottima alternativa a Olivier Giroud, che va per i 37 anni e ha bisogno di essere gestito fisicamente.

Calciomercato Milan, affare Taremi: le ultime notizie da Sky

Secondo quanto spiegato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il Milan intende presentare un’offerta last minute per comprare Taremi. Il Porto chiede 25 milioni di euro, nonostante l’età non più giovanissima e il contratto che scade a giugno 2024. La società di via Aldo Rossi è in contatto costante con la procuratrice del calciatore e spera di riuscire a strappare un accordo sui 18 milioni, bonus compresi.

Il giornalista ha aggiunto che il bomber iraniano è sempre stato un obiettivo di Pioli da inizio mercato. La richiesta iniziale di 30 milioni ha frenato ogni discorso, il Milan ha preferito aspettare gli ultimi giorni della sessione affinché il prezzo si abbassasse.

L’ingaggio di Taremi permetterebbe a Lorenzo Colombo di essere ceduto in prestito al Monza. C’è già l’accordo, però prima il Diavolo deve chiudere l’acquisto di un nuovo centravanti. La dirigenza rossonera spera di piazzare anche Divock Origi. L’ex Liverpool è stato accostato a Bologna, Torino, Udinese, Sheffield United e Burnley.

Per quanto concerne Taremi va segnalato che l’allenatore Sergio Conceicao lo ha schierato titolare nella partita di campionato contro il Rio Ave. È rimasto in campo per 78 minuti, poi è stato sostituito e i Dragoes hanno ribaltato il risultato vincendo 2-1 con due gol segnati nel recupero.

Di Marzio ha aggiunto che per il futuro il Milan tiene d’occhio Jonathan David, adesso non fattibile a causa del costo elevato del cartellino. La stella del Lille è stata accostato già in passato ai rossoneri, che hanno l’idea di farci un investimento tra un anno se non si sarà prima trasferito altrove e ci saranno le condizioni per fare l’operazione.