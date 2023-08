Ha detto sì: addio Milan ad un passo, si chiude oggi

L’esterno belga ha dato il suo placet al club che lo ha richiesto: l’ex Anderlecht può dunque rimanere in Serie A

Il Milan chiuderà la seconda giornata di Serie A in testa e a punteggio pieno, insieme al Napoli e al Verona. Da vedere se stasera anche l’Inter si aggiungerà al gruppo di testa a punteggio pieno.

L’inizio dei rossoneri è stato ottimo, così come l’inserimento dei nuovi acquisti, subito protagonisti nelle prime due sfida contro Bologna e Torino. Adesso si attende questa settimana, che sarà l’ultima di mercato, e che quindi sarà l’occasione per risolvere definitivamente le ultime trattative, sia in entrata che in uscita. Alcuni elementi non fanno decisamente più parte dei piani di mister Stefano Pioli e a breve ci saranno le decisioni tanto attese.

Uno dei partenti è Alexis Saelemaekers, che ormai è chiuso nel suo ruolo dai nuovi acquisti, Christian Pulisic e Samuel Chukwueze. L’esterno belga ha diversi estimatori e nei giorni scorsi si era fatto avanti il Betis Siviglia, che aveva il gradimento del giocatore, ma che però voleva il calciatore in prestito, mentre la società rossonera preferirebbe cederlo a titolo definitivo e monetizzare dalla sua partenza.

Incontri positivi con il Bologna

Nelle ultime ore si è concretizzata però un’ipotesi italiana per il ventiquattrenne, che alla fine potrebbe anche rimanere in Serie A. Stiamo parlando del Bologna di Thiago Motta, interessato al suo profilo per rinforzarsi sugli esterni.

La suggestione dei felsinei sta prendendo corpo perché, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio account Twitter, il giocatore ha la disponibilità a trasferirsi in Emilia Romagna. L’esperto di mercato specifica che la trattativa tra i rossoblù e il Diavolo procede molto bene e che la chiusura è possibile già nella giornata di oggi. Adesso si continua a discutere per provare a chiudere l’operazione.

Ricordiamo sempre che al Milan piace un giocatore del Bologna, ovvero il centrocampista Nicolas Dominguez. L’argentino è partito dalla panchina contro la Juventus ieri e potrebbero centrare le voci di mercato. I rossoneri lo valutano in caso di partenza di Rade Krunic e potrebbe nascere un asse con il club emiliano, ma al momento è presto per parlare di un’operazione di questo tipo. Va tuttavia sicuramente registrato il gradimento di Saelemakers per il Bologna.