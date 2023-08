Il Milan aveva in pugno il difensore: ecco perché è saltato

Poteva essere un altro colpo del Milan in entrata, ma il difensore non è arrivato in rossonero: ecco svelato il retroscena di mercato.

Il mercato del Milan sembra ancora non essere finito. La squadra di Stefano Pioli infatti ha ancora diverse trattative in ballo, in entrata ed in uscita, dunque potrebbe ancora cambiare qualcosa in rosa entro il 1 settembre prossimo.

L’ultimo colpo in entrata dei rossoneri è stato in difesa. Il Milan ha chiuso in pochi giorni per l’acquisto di Marco Pellegrino, promettente centrale argentino arrivato dal Platense per un affare da 3,5 milioni di euro. Un colpo di prospettiva richiesto da Pioli, soprattutto dopo la partenza di Gabbia verso il Villarreal.

Ma prima di chiudere ed accelerare per Pellegrino, il Milan aveva in pugno un altro difensore centrale, sempre indicato come potenziale fuoriclasse futuro sia dagli osservatori sia dal tanto celebre algoritmo. Uno stopper classe 2003 di nazionalità greca, di cui si parla molto bene da tempo: il giovane e coriaceo Konstantinos Koulierakis.

Koulierakis era vicino al Milan: troppo alte le richieste del Paok

Il Milan dunque prima di virare su Pellegrino aveva deciso di affondare il colpo per Koulierakis. Ottime le recensioni sul ventenne greco, in forza al Paok Salonicco. Caratteristiche simili a quelle dell’argentino che è sbarcato successivamente a Milanello: fisico solido, altezza non indifferente e ottimo senso della posizione.

L’affare però sul più bello non è andato in porto, nonostante fino a una decina di giorni fa radiomercato parlava di un Milan molto vicino al classe 2003. Il motivo della trattativa sfumata l’ha svelato il portale greco Sportime.gr. Infatti il Paok ha alzato le pretese per il cartellino di Koulierakis, lasciando il Milan interdetto.

Il club ellenico ha chiesto 8 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita del giovane difensore. Il Milan invece sperava di chiudere l’acquisto di Koulierakis per circa la metà del prezzo. Troppo elevata la valutazione del Paok, che è rimasto fermo sulle proprie convinzioni, facendo sfumare la trattativa.

Il Milan ha dunque deciso di abbandonare la pista greca andando sull’alternativa numero uno, ovvero il già citato Marco Pellegrino. Per l’argentino si è trovata subito la quadra e in poche ore è stato siglato l’accordo con il Platense per il nuovo numero 31 rossonero. Koulierakis è ancora al Paok, certamente non felice di aver visto passare un treno importante per la sua carriera. Anche se dalla Grecia sono sicuri che arriveranno entro fine settimana altre proposte per il promettente difensore.