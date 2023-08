Kalulu-Bayern, la situazione: la volontà del Milan è chiara

Kalulu è stato accostato al Bayern Monaco, alla ricerca di un nuovo difensore per sostituire Pavard (vicino all’Inter). Gli aggiornamenti

Dopo l’exploit nell’anno dello Scudetto, per Pierre Kalulu è diventato tutto più complicato. Nella scorsa stagione ha addirittura perso il posto da titolare, ormai scippato da Malick Thiaw, confermato anche in questo nuovo inizio di campionato. In questo momento è considerato un’alternativa a Calabria, e infatti è stato schierato da terzino a Bologna nel secondo tempo al posto del capitano rossonero.

C’è la sensazione che il primo cambio di Thiaw e Tomori sia Simon Kjaer e non lui. Infatti contro il Torino è stato ancora il danese a sostituire l’ex Schalke, proprio come accaduto al Dall’Ara. Kalulu non ha nascosto il suo malumore, ma in estate proposte concrete non sono arrivate – anche perché il Milan lo valuta tanto. In queste ore è venuta fuori l’opzione Bayern Monaco, che starebbe pensando a lui per sostituire Pavard, sempre più vicino all’Inter. Ecco gli ultimi aggiornamenti in merito a questa .

Kalulu nella lista dei bavaresi: ancora nessun contatto

Come riferito da Fabrice Hawkins, giornalista di RMC Sport, i tedeschi hanno chiesto informazioni per il ventiduenne e stanno valutando di fare un’operazione in prestito.

Come sottolineato dallo stesso Hawkins, non ci sono però stati al momento contatti di nessun tipo fra Bayern e Milan e infatti non sono arrivate offerte ufficiali. Il Bayern avrebbe solo avuto contatti con la Stellar Sports, l’agenzia che cura gli interessi del difensore francese. La trattativa, comunque, non è affatto semplice perché la volontà dei rossoneri è quella di trattenere il loro difensore, con Stefano Pioli che non vuole perdere un elemento come lui. Inoltre il Milan, che non ha alcuna necessità di vendere, ne fa una valutazione molto alta, fra i 30 e i 35 milioni.

C’è un altro importante aspetto da sottolineare: siamo a pochi giorni dalla fine del mercato e una cessione di Kalulu costringerebbe i rossoneri a cercare un nuovo difensore, versatile e funzionale come l’ex Lione. Difficile. Ecco perché la cessione è un’ipotesi al momento parecchio remota: Pierre è destinato a rimanere al Milan, almeno per adesso. La situazione potrebbe riaprirsi a gennaio se il suo ruolo in rossonero dovesse essere ancora così marginale come negli ultimi mesi.