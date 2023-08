Pavard all’Inter? Il Bayern va dal Milan: vogliono il difensore

Il club tedesco sta pensando al giocatore del Milan: tutta colpa dell’Inter, che vuole prendere un elemento dei bavaresi. Il punto della situazione

Pochissimi giorni e il calciomercato andrà in archivio, per la gioia di tutti gli allenatori, stanchi di allenare calciatori con la testa altrove.

Il Milan non ha ancora chiuso la propria lunga e calda estate. A Milano, una serie di acquazzoni hanno confermato che è tempo di pensare alla nuova stagione, ma Stefano Pioli anche dopo il netto successo contro il Torino, pensa che un nuovo attaccante possa tornare utile. Serve un bomber che possa far rifiatare Olivier Giroud. Noah Okafor nel ruolo di centravanti può giocarci, ma non convince pienamente il mister.

Allo stesso tempo, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada proveranno a piazzare i quattro esuberi, finiti ai margini della squadra. Alexis Saelemaekers, Divock Origi, Mattia Caldara e Fode Ballo-Toure sono ancora in attesa di sistemazione, ma più passi il tempo, più le cose si complicano.

I quattro citati potrebbero, però, non essere gli unici a fare le valigie. Lorenzo Colombo, come è noto, si è promesso sposo del Monza e andrà via qualora arrivasse un nuovo attaccante. Rade Krunic è seguito con insistenza dal Fenerbahce, ma Stefano Pioli lo ha tolto pubblicamente dal mercato.

Attenzione, però, ad un altro profilo, Pierre Kalulu. Il francese – secondo quanto riportato da Sky Sport – sarebbe diventato un’idea del Bayern Monaco, che sta cercando il sostituto di Pavard, bloccato dall’Inter per una cifra superiore ai 30 milioni di euro.

Milan, l’importanza di Kalulu

L’ex Lione, che ha una valutazione sui 30/40 milioni di euro, potrebbe essere l’idea giusta dei bavaresi, ma al momento non si registrano trattative.

Kalulu ha perso il ruolo da titolare nel Milan, ma resta comunque una pedina importantissima per Stefano Pioli, che ne ha parlato bene, ancora una volta, nel corso della conferenza stampa della vigilia del match contro il Torino.

Kalulu è considerato un vero e proprio jolly e anche quest’anno si alternerà al centro e sulla destra anche se in questo momento è visto soprattutto come terzino. Oggi è considerato un giorno importante per il passaggio di Pavard all’Inter e verosimilmente potremmo avere degli aggiornamenti in merito a Kalulu. Il tempo stringe ed è evidente che anche il Milan, in caso di addio del francese, dovrebbe tornare sul mercato per acquistare un nuovo difensore.