Milan, non solo Taremi: un altro colpo last minute

Il calciomercato del Milan non si è ancora chiuso. I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante, ma potrebbe arrivare anche un centrocampista. Il punto della situazione

Ancora qualche giorno e il calciomercato andrà in archivio. Ancora qualche giorno di emozioni per il tifoso del Milan, che sogna, com Stefano Pioli, l’arrivo di un nuovo attaccante.

Non sarà facile vedere un decimo acquisto, ma il Diavolo non ha ancora mollato la presa su Taremi e sullo sfondo resta l’idea Jovic. In queste ore, inoltre, potrebbero uscire diversi calciatori: oltre ai quattro esuberi, Alexis Saelemaekers, Mattia Caldara, Fode Ballo-Toure e Divock Origi, c’è anche Lorenzo Colombo in attesa di novità. Come è noto, in caso di acquisto di un centravanti, l’italiano potrà sbarcare a Monza per diventare un giocatore di Palladino.

Da monitorare, inoltre, c’è la situazione legata al centrocampista. Il reparto mediano è stato sicuramente quello più stravolto, con l’innesto di due nuovi acquisti. Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek sono diventati subito titolari di Stefano Pioli, con Rade Krunic a completare il reparto a tre. Parte, dunque, alle loro spalle Musah, arrivato dal Valencia. Ma l’americano potrebbe non essere l’ultimo colpo in mediana.

Milan, rinforzo a centrocampo: il punto

Tuttosport, in edicola stamani, continua a tenere sullo sfondo il profilo di Dominguez. L’argentino non ha ancora rinnovato con il Bologna e può rappresentare un’opportunità delle ultime ore di mercato. Il suo nome è stato fatto soprattutto in caso di addio di Rade Krunic.

Il bosniaco continua ad essere nel mirino di diversi club. Il Fenerbahce non ha mai mollato la presa, senza però presentare la giusta offerta per strapparlo al Milan. Sabato sera a San Siro l’ex Empoli è stato visionato dagli scout del Lione, ma Pioli – al termine della partita – è stato categorico, Krunic non si vende.

Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, ci sarà ancora il bosniaco nel ruolo davanti la difesa. E’ lui il titolare, in attesa, chiaramente, di Ismael Bennacer. Al momento, però, a poter sostituire Krunic è soprattutto Yacine Adli. Il francese ha convinto Pioli e chissà che presto non arrivi un’occasione. C’è infine la possibilità Reijnders, ma in posizione più avanzata è troppo prezioso da pensare di poterlo spostare. E’, invece, da escludere che giochi Musah come regista: è stata solo un’idea di inizio estate, ma il tecnico di Parma sembra avere le idee chiare in merito.