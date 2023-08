Saelemaekers, accordo totale Milan-Bologna: formula e cifre

Il futuro di Saelemaekers è al Bologna, che ha concordato con il Milan la formula e le cifre del trasferimento dell’esterno belga.

La società rossonera è riuscita a piazzare uno degli ultimi quattro esuberi rimasti nella squadra di Stefano Pioli. È fatta per la cessione di Alexis Saelemaekers.

Come confermato da Sky Sport, l’ex Anderlecht si trasferirà al Bologna con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nella giornata di martedì 29 agosto sosterrà le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà al club emiliano, avversario del Milan nella prima giornata di campionato.

Calciomercato Milan, Saelemaekers al Bologna: i dettagli

Il prestito concordato da Milan e Bologna è oneroso (circa 500 mila euro) e prevede un diritto di acquisto del cartellino fissato a 9/10 milioni di euro. Questa cifra consentirà alla dirigenza rossonera di mettere a bilancio una buona plusvalenza. Il valore residuo al 30 giugno 2023 era di circa 3,8 milioni. Saelemaekers percepisce poco più di 1 milione netto a stagione di stipendio.

Thiago Motta è un allenatore che può valorizzarlo bene, anche se sulle fasce ha più opzioni e dunque Alexis dovrà guadagnarsi il posto. Lui può giocare esterno sia a destra sia a sinistra, eventualmente può essere impiegato anche da terzino. La sua duttilità tattica è preziosa e può aiutarlo a ritagliarsi spazio in Emilia.

Il 24enne belga è approdato al Milan nel gennaio 2020 in prestito oneroso con diritto di riscatto, a fine stagione è stato comprato. Ha conquistato la fiducia di Stefano Pioli, che spesso lo ha impiegato come titolare in questi anni. Adesso sia il mister sia la dirigenza hanno fatto scelte diverse per quel ruolo, dunque non c’era più spazio per Saelemaekers.

10 gol e 14 assist in 140 presenze totali, ora il giocatore spera di essere protagonista a Bologna. Vedremo se con la maglia rossoblu riuscirà ad avere quella costanza di rendimento che a Milano gli è sempre mancata.