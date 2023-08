Sorpresa Saelemaekers: via dal Milan, resta in Italia

L’esterno belga è in uscita dai rossoneri e fa irruzione anche un club di Serie A: la richiesta è sempre per un prestito

Il Milan ieri ha conquistato un’altra vittoria convincente battendo il Torino di Ivan Juric per 4-1 e salendo a quota 6 punti. Un inizio perfetto per la squadra rossonera, che ora è attesa dalla trasferta dell’Olimpico contro la Roma prima della sosta per le nazionali.

Prima però c’è la settimana che porterà alla chiusura del mercato. Saranno giorni importanti anche per il Milan, che è ancora alla ricerca del vice Giroud, con il nome principale che resta quello di Mehdi Taremi del Porto. La dirigenza vuole piazzare l’ultimo colpo in entrata per completare una rosa molto importante da mettere a disposizione di Stefano Pioli, ma allo stesso tempo deve occuparsi delle uscite.

Uno dei nomi in partenza è quello di Alexis Saelemekers. L’esterno belga ha sempre fatto la sua parte con la maglia del Diavolo, ma il passaggio al 4-3-3 e gli arrivi di Christian Pulisic e Samuel Chukwueze nel suo ruolo lo hanno messo ormai ai margini. L’ex Anderlecht ha infatti le valigie pronte e dovrebbe lasciare con buone probabili Milanello in questi giorni. La novità è l’inserimento di un’altra squadra per le sue prestazioni.

Anche il Bologna sul belga, ma sempre in prestito

Sappiamo da giorni che sul giocatore c’è forte il Betis Siviglia, che vorrebbe portare il classe ’99 in Liga per rinforzarsi sulle fasce. Gli spagnoli non hanno però accordo con il Milan e quindi la situazione è ancora lontana dal chiudersi.

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato in uscita del Milan nell’edizione odierna e spiega che su Saelemaekers c’è anche un club di Serie A a valutare gli sviluppi. Si tratta del Bologna. La rosea precisa che sia i felsinei che gli andalusi vorrebbero il calciatore in prestito per risparmiare sul prezzo del cartellino e sperano che il Diavolo possa cedere in extremis, quando capirà di non poter monetizzare dalla sua cessione.

Saelemaekers è arrivato in rossonero nel gennaio del 2020, quindi da tre anni e mezzo, nei quali ha ben 111 presenze e 6 gol in Serie A, ma anche 21 gettoni e 3 reti nelle coppe europee. Il ragazzo vorrebbe giocare con continuità anche per non perdersi l’Europeo del prossimo anno, per cui ha bisogno di trovare una destinazione che faccia al caso suo in questi ultimi giorni di mercato.