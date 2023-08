Taremi vuole il Milan: emissari in Portogallo per sbloccare la trattativa

Il centravanti ha fatto sapere di voler andar via tramite il proprio entourage e adesso il Diavolo tenterà un nuovo assalto

Saranno ore molto calde per quanto riguarda il mercato del Milan, e non potrebbe essere altrimenti. Manca una sola settimana alla chiusura della sessione estiva e il Diavolo deve ancora portare a compimento le ultime trattative, sia in entrata che in uscita.

La rosa di Stefano Pioli è quasi al completo, ma la società rossonera intende in ogni modo regalare al tecnico emiliano un ultimo rinforzo, ovvero il vice Olivier Giroud. Al momento è stato preso Noah Okafor, che però è stata un’occasione di mercato e non ha le stesse caratteristiche del francese. I rossoneri hanno bisogno di un giocatore simile all’ex Chelsea per stazza e presenza in area di rigore, e quel giocatore risponde al nome di Mehdi Taremi.

Da ormai qualche giorno il centravanti del Porto è diventato l’obiettivo numero uno, viste le difficoltà per arrivare a Hugo Ekitike. La società vuole inoltre un 9 di esperienza e che garantisca dei numeri importanti quando verrà chiamato in causa. La richiesta del club portoghese è sempre stata molto alta (circa 25 milioni), ma il giocatore è in scadenza fra un anno e il rischio è quello di perderlo a zero, per cui le pretese saranno abbassate.

Taremi vuole lasciare il Porto

La situazione si sta evolvendo, come riferito da Matteo Moretto. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato sul quotidiano Relevo, l’attaccante del Porto ha già fatto sapere a più riprese ai Dragoes di voler andar via.

Moretto ha poi spiegato che nella giornata di ieri è andato in scena un altro incontro tra la dirigenza dei portoghesi e l’entourage del calciatore. Gli agenti del classe 1992 hanno ribadito la forte volontà del ragazzo di provare una nuova esperienza e di salutare già in questa estate. Taremi ha dato il via libera al Milan e non vede l’ora di sbarcare in Italia.

Il giornalista ha quindi affermato che la dirigenza del Milan si recherà a Porto nelle prossime ore, nel tentativo di sbloccare una trattativa che ormai è diventata prioritaria per il Diavolo. La conferma è arrivata anche da un altro esperto di mercato come Fabrizio Romano, che afferma che i rossoneri presenteranno una proposta verbale, che non raggiungerà però i 25 milioni richiesti.

La svolta potrebbe arrivare con la cessione di Divock Origi. Nelle ultime ore si segnala un inserimento del Torino che ha chiesto informazioni per l’attaccante. Attenzione anche all’Udinese in Serie A per sostituire Beto, vicino all’Everton. In Premier League, invece: lo Sheffield è quello che ha mostrato maggior interesse ma c’è da registrare anche un apprezzamento del Burnely di Kompany.