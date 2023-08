Theo Hernandez assediato dai tifosi dell’Al Hilal: ci sarebbe anche un’offerta

I sostenitori del club araba hanno preso d’assedio i social di Theo Hernandez: si vocifera anche di un’offerta

Il Milan è partito alla grande in questo inizio di campionato andando a vincere molto bene sia contro il Bologna che contro il Torino. Tutto sta andando per il meglio e adesso c’è solo da assistere agli ultimi scenari di mercato.

La dirigenza rossonera spera di chiudere il mercato in entrata con l’arrivo di Mehdi Taremi dal Porto, il nome ideale per il vice Giroud. C’è l’obiettivo di regalare a Stefano Pioli un altro attaccante d’area di rigore che possa alternarsi con il francese, e poi quello di piazzare gli ultimi esuberi per sfoltire la rosa. Nelle ultime ore i tifosi sono però un po’ in ansia perché temono un nuovo assalto per un top player della squadra.

A inizio luglio i sostenitori rossoneri hanno dovuto accettare l’addio del loro beniamino Sandro Tonali, che è passato al Newcastle per la cifra record di 70 milioni di euro, ma adesso la paura è che negli ultimi giorni di mercato arrivi un’altra offerta monstre per uno dei campioni della rosa. Stiamo parlando di Theo Hernandez, per il quale nelle ultime ore si è scatenato un assedio sui social da parte dei tifosi di un club arabo.

I tifosi dell’Al Hilal vogliono Theo: “Offerta da 40 milioni”

Sotto il suo ultimo post Instagram, infatti, si sono scatenati i tifosi dell’Al Hilal, club della Saudi Pro League che ha già ingaggiato Sergej Milinkovic Savic, Kalidou Koulibaly e Neymar. Una miriade di commenti sono apparsi sotto il post del francese dopo la vittoria con il Torino.

Tantissimi i commenti con i cuori bianco e azzurri, colori della squadra araba, con l’intenzione di convincere il laterale rossonero a trasferirsi nella loro squadra. Questo entusiasmo sarebbe dovuto a dei rumours che parlano di un’offerta da 40 milioni, sulla quale al momento non si hanno però conferme dall’Italia. Se la cifra dovesse essere confermata, non ci sarebbe di che preoccuparsi. Theo vale molto ma molto di più.

🚨🚨🚨 Après le hashtag lancé par les supporters de Al Hilal pour que les dirigeants recrutent Théo Hernandez, ils s’attaquent à l’Instagram du joueur maintenant ! #ثيو_مطلبنا_يابن_نافل 😅😅😅 pic.twitter.com/MLcYSBF4bK — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) August 27, 2023

Theo è ripartito nel migliore dei modi per questa nuova stagione e sabato sera ha realizzato un gran gol. Il francese rappresenta uno dei punti di riferimento del Milan e ad oggi una sua cessione appare davvero improbabile, soprattutto a pochi giorni dalla fine del mercato. Inoltre Theo è molto legato alla città di Milano grazie anche al forte legame con la compagna Zoe Cristofoli, genitori dello spettacolare Theo jr., sempre presente a San Siro a guardare papà.