Calciomercato Milan, c’è una nuova offerta per Krunic: i dettagli

Altro tentativo dalla Turchia per l’ingaggio di Krunic, il Fenerbahce ha presentato un’ultima proposta al Milan: cambierà qualcosa?

Stefano Pioli dopo Milan-Torino è stato diretto nell’affermare che Rade Krunic rimarrà in maglia rossonera. Nonostante i rumors di mercato che lo hanno accostato a Fenerbahce e Lione, il centrocampista non dovrebbe partire.

Il Fenerbahce è il club che si è fatto avanti con maggiore insistenza, trovando anche un accordo con il giocatore, che comunque non ha mai forzato con il Milan per andarsene. Ha atteso che le parti raggiungessero un’intesa che non è mai stata raggiunta. Domenica il Lione si è presentato a San Siro con alcuni emissari, però non ci sono stati sviluppi concreti. Tutto fa pensare che non ci saranno cambiamenti di scenario.

Calciomercato Milan, il Fenerbahce ci riprova per Krunic

Nonostante la presa di posizione pubblica da parte di Pioli, il Fenerbahce non si è arreso. Infatti, dalla Turchia giunge notizia inerente una nuova offerta inviata per convincere il Milan a vendere Krunic.

È Fanatik a rivelare che il club di Istanbul ha proposto 12 milioni di euro per acquistare il cartellino del centrocampista bosniaco. Il Fenerbahce ha fatto sapere che questa sarà l’ultima offerta, adesso tocca alla controparte decidere se accettarla o meno.

Ci sembra difficile che il Milan venda un giocatore titolare quando manca così poco alla fine della sessione estiva del calciomercato. Se la società turca avesse presentato prima tale proposta, forse sarebbe stata accettata e i rossoneri sarebbero andati a caccia di un sostituto. Sarebbe sorprendente se Giorgio Furlani desse il via libera al trasferimento in questo momento.

Krunic in questa stagione ha un ruolo da titolare e gode della massima fiducia di Pioli, che in attesa del rientro di Ismael Bennacer lo ha schierato davanti alla difesa. Nelle prime due giornate di campionato l’ex Empoli se l’è cavata bene, ora arriva un test più impegnativo allo stadio Olimpico contro la Roma e vedremo che tipo di prestazione metterà in campo.

Il bosniaco è chiamato a dare equilibrio alla squadra e fare un buon lavoro di interdizione. Gioca con due mezzali come Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek, che si alternano negli inserimenti in fase offensiva ed è importante che ci sia sempre qualcuno pronto in caso di ribaltamento dell’azione. Finora ha fatto bene, attendiamo le prossime partite per delle conferme.