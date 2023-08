Lukaku subito in campo contro il Milan? La situazione

Romelu Lukaku è sbarcato di recente all’aeroporto Ciampino per unirsi ai giallorossi di Mourinho. Da Sky Sport filtrano novità decisive in vista del Milan

José Mourinho è stato finalmente accontentato. Dal Chelsea è arrivato Romelu Lukaku, che andrà a sostituire in attacco l’infortunato Tammy Ambraham. Un colpaccio di mercato per i giallorossi, inutile sottolinearlo. Il belga è indubbiamente un centravanti in grado di spostare gli equilibri in Serie A, e dunque di fare la differenza. La Roma ha lavorato sodo per aggiudicarselo, con i dirigenti volati direttamente a Londra pur di chiudere in breve tempo la trattativa. Anche perché, la squadra di Mourinho, tra infortuni e risultati negativi, non naviga in acque tranquille. Un attaccante di peso serviva come il pane.

Andrea Belotti, nonostante la doppietta alla prima di campionato contro la Salernitana, non è considerato un titolarissimo da José Mourinho. Dopo aver seguito i vari Scamacca, Morata, Zapata… ecco che Tiago Pinto ha superato le aspettative aggiudicandosi Lukaku in prestito oneroso con opzione d’acquisto dal Chelsea. D’altronde, i blues non vedevano l’ora di liberarsi di Big Rom, un peso tecnico ed economico non indifferente.

La Roma proverà dunque subito il riscatto venerdì sera contro il Milan allo stadio Olimpico. Il primo vero big match per entrambe le formazioni. La carta Lukaku potrà essere subito decisiva. Lo riporta Sky Sport.

Roma-Milan, ecco Lukaku

Lukaku è atterrato a Roma martedì pomeriggio. Ha svolto la prima parte di visite mediche, per terminarle nella giornata di mercoledì. Poi la firma sul contratto che lo vedrà diventare ufficialmente un giocatore giallorosso. L’attaccante belga avrà poi due giorni di tempo per conoscere Trigoria, i compagni e fidelizzare un pò con l’ambiente. Venerdì sera, riporta Sky Sport, può essere la sua grande serata. Andrà, infatti, con tutta probabilità in panchina nel match contro il Milan. Per lui, riporta la medesima fonte, José Mourinho ha in mente una buona mezz’ora di gioco per prendere minutaggio e confidenza col campo e i compagni.

Dunque, la Roma potrà indubbiamente avere un’arma in più per portare a casa il big match contro i rossoneri. Anche perché, è fortemente in dubbio la presenza di Paulo Dybala, alle prese con un risentimento all’adduttore. Assente sicuramente, invece, Renato Sanches. Lo Special One Mourinho ha bisogno di linfa nuova per giocarsela alla pari. Non ci resta dunque che attendere le prossime ore e giorni per comprendere quale sarà il programma stabilito per Big Rom, uno che al Milan ha spesso fatto male. Pioli e i suoi ragazzi faranno il possibile per arginarlo se sarà in campo.