Milan, offerta aumentata per Taremi: gli aggiornamenti

Il Milan alza la proposta al Porto per arrivare al cartellino di Mehdi Taremi, l’attaccante che concluderebbe in bellezza il mercato estivo.

Ore calde per il tentativo in extremis del Milan di arrivare ad un nuovo centravanti. Il nome forte è quello di Mehdi Taremi, calciatore iraniano del Porto che da mesi è finito sul taccuino della società rossonera.

I contatti tra Milan e Porto stanno entrando nel vivo, anche se il club portoghese continua a sparare alto per il cartellino del classe ’92. Nonostante la scadenza di contratto tra un anno, Taremi viene valutato almeno una ventina di milioni di euro.

Secondo gli aggiornamenti del cronista Alfredo Pedullà, il Milan nelle ultimissime ore avrebbe alzato l’offerta per il cartellino di Taremi. Un rilancio che ha il sapore di ultimo tentativo per convincere il Porto, bottega storicamente molto cara per quanto riguarda la vendita dei propri gioielli.

Come è noto, Taremi già da giorni ha accettato l’offerta del Milan e fatto sapere al suo entourage di gradire particolarmente la possibile e futura destinazione. Ora si attende la risposta della squadra allenata da Sergio Conceiçao; c’è ottimismo in casa Milan, anche se la trattativa non può di certo definirsi vicina alla conclusione.