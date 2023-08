Milan, sfuma il colpo a centrocampo: va in Premier League

Niente da fare per il rinforzo a centrocampo. Il giocatore seguito da tempo dal Milan andrà a proseguire la carriera in Premier League.

Ultime manovre di mercato per il Milan, che in questa sessione estiva è senza dubbio stata la società italiana ad aver agito con maggiore prontezza. Soprattutto in entrata, visto che la proprietà RedBird ha concluso ben 9 colpi fino a questo momento.

In queste ore si parla di qualche possibile tentativo finale del Milan per completare la rosa, per rendere la formazione di Stefano Pioli completa al 100%. Oltre alle voci su un colpo in attacco, con Mehdi Taremi come obiettivo principale, i rossoneri stanno anche tenendo aperta una porta a centrocampo.

Infatti non è da escludere che il Milan possa fare un tentativo per un regista difensivo. Ovvero un metronomo che possa prendere il posto di Ismael Bennacer, attualmente infortunato e lungodegente. Finora dal mercato sono arrivati solo intermedi come Loftus-Cheek, Musah e Reijnders. Manca invece un playmaker vecchio stile.

Dominguez, niente Milan: è vicino al Nottingham Forest

Il giocatore ideale per prendere questo onere visionato dal Milan è sembrato Nicolas Dominguez. Ovvero il centrocampista classe ’98 del Bologna, con un contratto in scadenza a giugno 2024. Un’occasione che i rossoneri hanno cullato per settimane, viste le ottime recensioni sull’argentino.

Dominguez avrebbe accettato di buon grado il trasferimento al Milan. Ma nelle ultime ore si è fatto sotto un importante club di Premier League, che sembra aver messo la freccia. Secondo quanto scritto dal cronista Cesar Luis Merlo, il centrocampista sarebbe ad un passo dal Nottingham Forest.

Accordo verbale già raggiunto tra il Bologna ed il club inglese, che è alla caccia di un metronomo per rinforzare la squadra titolare. Mancano gli ultimi dettagli che verranno sistemati nelle prossime ore, mentre Dominguez (che ha già saltato Juve-Bologna per ragioni di mercato) è pronto a fare le valigie e volare verso Nottingham già nella giornata di mercoledì.

Il Milan non ha mai affondato il colpo in questa sessione estiva per Dominguez soprattutto per un motivo. Prima il club rossonero avrebbe dovuto cedere un titolare come Rade Krunic, cercato per un periodo dal Fenerbahce in Turchia. Con la partenza del bosniaco, il Milan avrebbe sicuramente spinto per un nuovo rinforzo in mediana come Dominguez. Ma il futuro del calciatore argentino si chiama Forest, che ha già messo sul piatto un quinquennale per convincere il 25enne.