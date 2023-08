Origi, si muove un club dalla Premier: “Stanno provando ad ingaggiarlo”

Il centravanti belga può tornare in Inghilterra: c’è una squadra che ci sta provando. L’allenatore lo conosce bene

Siamo davvero entrati nella fase più calda del mercato ed è rimasto poco tempo al Milan per mettere a punto le ultime operazioni in entrata e in uscita, ma la società sta continuando a lavorare e c’è ottimismo.

Sono stati fatti ulteriori passi avanti per arrivare a Mehdi Taremi e adesso la distanza tra l’offerta del Milan e la richiesta del Porto si è assottigliata. L’attaccante iraniano, che rappresenta il prescelto per il ruolo di vice Giroud, ha fatto capire in ogni modo che vuole vestire la maglia del Diavolo e sta forzando la mano con il suo club. La sensazione è che i Dragoes possano cedere e lasciar andare il centravanti.

Chiaramente però, con l’arrivo di Taremi davanti deve uscire senza dubbio qualcuno, anzi più di qualcuno. Lorenzo Colombo è in attesa e si prepara a passare al Monza, con l’ad Adriano Galliani che aveva assicurato il possibile arrivo del classe 2002. Colombo non sarà però l’unico attaccante rossonero a lasciare Milanello, perché anche Divock Origi è vicino all’addio, dopo una sola stagione non molto convincente.

Il Burnley tenta l’assalto al belga

L’attaccante belga, il cui pesante ingaggio da 4 milioni di euro all’anno pesa sui bilanci delle casse rossonere, non rientra nei piani di Stefano Pioli, pronto a sacrificare anche lui, dal momento che è già arrivato anche Noah Okafor.

L’ex Liverpool è già con le valigie in mano e nelle ultime ore dovrebbe alla fine scegliere la sua nuova destinazione. Il ritorno in Premier League per lui rimane sempre l’ipotesi più probabile. In particolare c’è un club che, più di tutti, è sulle sue tracce. Stiamo parlando del Burnley. La squadra è allenata da Vincent Kompany, suo ex compagno di nazionale, e sta faticando molto in questo inizio di stagione.

Secondo quanto riportato da TalkSPORT, i Clarets stanno provando ad ingaggiare l’attaccante classe 1995 dai rossoneri. Nella lista dei profili sondati dal Burnley non c’è solo Origi, ma anche Patson Daka. Le prossime ore saranno chiaramente decisive, in un senso o nell’altro, e si attendono quindi sviluppi nella vicenda. Il Milan, lo ricordiamo, spera di cedere il calciatore a titolo definitivo, ma l’importante sarebbe liberarsi del suo stipendio.