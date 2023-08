Taremi vuole il Milan: il sacrificio dell’iraniano

Passo in avanti importante da parte per l’iraniano. Taremi ha scelto il Milan e sta forzando la mano per approdare in rossonero. Ecco la sua decisione

Taremi ha voglia di Milan. L’attaccante iraniano sta facendo di tutti per riuscire a liberarsi dal Porto e trasferirsi in rossonero.

Il giocatore, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, tra meno di un anno, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, in edicola stamani, sarebbe disposto a rinunciare alla sua quota sul trasferimento, pari al 15%. Il club portoghese, però, al momento, non fa sconti e nonostante il rischio di perderlo a zero è davvero concreto la richiesta di 25 milioni di euro non è cambiata.

Praticamente tutti i quotidiani che si occupano di sport stamani parlano dell’affare Taremi, con il Milan pronto a provarci fino alla fine. L’offerta del Diavolo per convincere il Porto? Tra i 15 e i 20 milioni, è davvero impossibile, che il club di via Aldo Rossi possa decidere di spingersi oltre.

Milan, Taremi fino alla fine: Colombo in attesa

Il Milan dunque ci proverà davvero fino alla fine per Taremi, ma ogni istante è decisivo. Il Porto ha alzato il muro e cedere uno dei suoi migliori giocatori a poche ore dalla chiusura del mercato è certo facile.

Non sarebbe facile spiegarlo al pubblico, ma anche al tecnico Conceicao, che ieri si è affidato al suo attaccante, schierandolo dal primo minuto. Contro il Rio Ave, in trasferta, l’iraniano ha giocato 78 minuti. Gli è stato annullato un gol per fuorigioco. Dopo aver lasciato il campo, per Navarro, il Porto, sotto per la rete di Costinha, l’ha ribaltata in pieno recupero con Galeno e Marcano. Il segnale da parte di Conceicao è stato dunque forte, ma la dirigenza rossonera non ha ancora smesso di crederci. Ma se Taremi dovesse naufragare definitivamente, attenzione all’idea Jovic pronta davvero ad infiammare.

In attesa di come evolverà la situazione attaccante c’è chiaramente anche Lorenzo Colombo, che s è promesso sposo del Monza e aspetta solo il via libera per approdare nella vicina Brianza. Lo attende Palladino pronto a dargli una maglia da titolare: prima del trasferimento, però, arriverà la firma sul nuovo contratto con il Milan, a dimostrazione di quanto i rossoneri credano nel loro giovane attaccante per il futuro.