Krunic, nuova offerta dalla Francia: la situazione

Nuova proposta per Krunic, titolare del Milan: dopo il Fenerbahce, anche il Lione si è fatto avanti concretamente per comprarlo.

In queste settimane si è parlato spesso del futuro di Rade Krunic, per il quale c’è stato un forte pressing da parte del Fenerbahce. Il club di Istanbul ha tentato il giocatore con una ricca offerta contrattuale, ma senza mai raggiungere un accordo con il Milan.

Dalla Turchia era arrivata al giocatore una proposta da oltre 3 milioni di euro netti a stagione. Un bell’aumento di stipendio rispetto a quello attuale da 1,5-1,7 milioni annui. C’era stata la disponibilità da parte sua a trasferirsi nella squadra in cui gioca anche il connazionale Edin Dzeko, però senza mai provare a forzare la cessione con la società rossonera.

Calciomercato Milan, non solo Fenerbahce: assalto Lione per Krunic

Il Fenerbahce per settimane ha formulato offerte inferiori a 10 milioni di euro. In questi giorni è poi emersa un’ultima proposta da 12 milioni, però il Milan non sembra interessato a valutare la vendita di un calciatore che oggi è un titolare della squadra. Stefano Pioli ha anche dichiarato che il bosniaco non partirà.

Oltre al Fenerbahce, anche il Lione si è fatto avanti per Krunic. Nonostante le parole di Pioli, il club francese ha presentato un’offerta per l’acquisto del cartellino: 12-13 milioni, come rivelato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Anche la proposta per il contratto è importante. Vedremo se ci saranno sviluppi o se tutto rimarrà invariato.

L’idea di Pioli sul giocatore è chiara: il mister vuole che il centrocampista rimanga a Milanello e che continui a fare parte del suo progetto tecnico-tattico. Difficile anche che il Milan decida di vendere un titolare quando manca così poco alla chiusura della sessione estiva del calciomercato. Il 1° settembre è vicino, il tempo per prendere un titolare in mediana è ristretto. La sensazione è che non succederà nulla.

Ci sono tifosi che vorrebbero Sofyan Amrabat della Fiorentina, però ci sono squadre della Premier League e l’Atletico Madrid sulle tracce del centrocampista marocchino. Come caratteristiche sarebbe ideale per il centrocampo rossonero, ma non sembra esserci nulla in piedi in questo momento.