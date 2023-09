Milan, cessione Origi: i club interessati non mancano, i dettagli

Dall’Inghilterra arrivano novità importanti sulla situazione di Divock Origi al Milan. L’attaccante rimane in uscita e ha una preferenza. I dettagli

Il Milan sta lavorando duramente in queste ore per chiudere definitivamente il colpo che porta in rossonero Mehdi Taremi. L’arrivo dell’iraniano a Milanello rappresenta la ciliegina sulla torta ad un mercato a dir poco eccezionale. Dieci acquisti, tutti di primi livello e mirati realmente a rinforzare ogni reparto al meglio. Giorgio Furlani, contemporaneamente, ha fatto il massimo anche sul fronte cessione, e quindi sull’uscita dei tanti esuberi della rosa di Stefano Pioli. E’ indubbio, però, che il Milan rischia di rimanere con qualche elemento ridondante sul groppone per il resto della stagione.

Difatti, sono ancora alla porta Divock Origi e Mattia Caldara, con Yacine Adli che sembra invece essersi conquistato la fiducia di Pioli seppur da riserva. La situazione più spinosa è quella relativa al belga Origi. Il Milan vuole disfarsene, anche per il pesante ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione. In più, l’ex Liverpool non ha mai dato garanzie dal punto di vista fisico. Motivo per cui lo staff tecnico lo considera un elemento fuori da ogni progetto. Stefano Pioli non lo ha infatti convocato per le prime due giornate di campionato, ma continuano a mancare offerte concrete per lui. O comunque, quelle che sono arrivate sono state per lo più rifiutate dall’attaccante.

Dall’Inghilterra arrivano però novità cruciali e che possono essere decisive per il belga.

Origi, solo la Premier League

Come riporta il giornalista di Sky Sports UK, Dharmesh Sheth, il Milan sta ascoltando le offerte arrivate nelle ultime ore per Divock Origi. Ci sono dunque diversi club interessati. La fonte sottolinea che l’attaccante belga avrebbe come obiettivo quello di tornare in Premier League. Non è dunque intenzionato ad accettare altre sfide in giro per l’Europa. Solo in Inghilterra vede il suo possibile futuro. E proprio dalla Premier, assicura Dharmesh Sheth, diversi club si sono fatti avanti per Origi, mettendosi in contatto coi suoi rappresentanti.

Ad oggi, si conoscono soprattutto i sondaggi fatti da West Ham, Sheffield United e Burnley. Ma sono quest’ultimi a fare davvero sul serio per l’ex Liverpool. Il Burnely è nettamente in vantaggio sugli altri club interessati, e secondo Sky Sport Italia avrebbe ottenuto anche il sì da parte dell’attaccante. Il Milan, dal suo canto, apre al prestito con diritto di riscatto, ma su un punto è inamovibile: non vuole contribuire al pagamento dello stipendio.