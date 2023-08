Milan, è ufficiale: dalla Svezia un nuovo talento

Ufficiale l’acquisto di questo altro giovane talento da parte del Milan. I rossoneri lo hanno scovato dal campionato svedese.

L’algoritmo è uno dei metodi utilizzati dal Milan per compiere operazioni di mercato in entrata durante questa sessione estiva. Ma un’altra strategia intatta e fruttuosa riguarda sempre l’osservazione dei talenti dal vivo.

Non a caso uno dei massimi dirigenti del Milan, con compiti anche decisionali, è Geoffrey Moncada. Ovvero uno dei talent scout più importanti del calcio europeo. Proprio dalla sua capacità di recruiting e dalla folta rete di osservatori sono già arrivati diversi giovani di prospettiva, utili inizialmente per il settore giovanile.

L’ultimo colpo in tal senso è stato ufficializzato dal Milan questa mattina. Il club rossonero ha infatti chiuso per l’acquisto di un giovanissimo difensore, in arrivo dal campionato svedese. Chissà che un certo Zlatan Ibrahimovic, ancora oggi legatissimo al Milan, non abbia anche dato un suo parere positivo.

Milan, preso il classe 2005 Nissen

Sui suoi account social ufficiali, il Milan ha dunque annunciato l’ingaggio di Fredrik Nissen. Ovvero un difensore centrale di nazionalità svedese, arrivato dal Brommapojkarna.

#ACMilan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Fredrik Nissen da IF Brommapojkarna. Il giovane difensore svedese, classe 2005, ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 2026.#SempreMilan #MilanYouth pic.twitter.com/aJlYMTICQZ — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) August 30, 2023

Classe 2005, dunque solo diciottenne, ma già una buona esperienza nel calcio che conta. Infatti Nissen ha già ottenuto 10 presenze nel massimo campionato svedese con la sua ormai ex squadra. Ma il Milan non lo ha acquistato per inserirlo immediatamente in prima squadra, bensì si tratta di un colpo per la formazione Primavera.

Nissen ha siglato stamani un contratto fino a giugno 2026 con il Milan. Si metterà immediatamente a disposizione di mister Ignazio Abate per la nuova stagione del campionato Primavera. Il 18enne ha le caratteristiche tipiche del difensore scandinavo: forza fisica, altezza, buon senso della posizione. Chissà che non possa già essere convocato sabato per la seconda di campionato contro il Bologna Primavera.

Si tratta del quarto colpo estivo internazionale scovato dal Milan per la Primavera. Prima di Nissen infatti i dirigenti rossoneri avevano già chiuso per gli arrivi del portiere francese Noah Raveyre, del fantasista polacco Mateusz Skoczylas e del terzino spagnolo Alex Jimenez, quest’ultimo strappato al Real Madrid.