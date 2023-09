Milan, no al prestito per il colpo a centrocampo: serve l’offerta

Gianluca Di Marzio riporta novità sul centrocampista, possibile obiettivo di mercato del Milan. Il club dice no al prestito, serve l’offerta

Il Milan è alle prese con gli ultimi due giorni di mercato, che si stanno rivelando caldissimi. A tenere banco maggiormente il vicinissimo accordo per Mehdi Taremi del Porto. Giorgio Furlani, da vero uomo d’affari, vuole mettere la ciliegina sulla torta al mercato rossonero procurando a Pioli un attaccante di primo livello. La trattativa è in fase di chiusura. C’è fretta, anche perché l’iraniano andrebbe ad occupare lo slot da extracomunitario, e serve il tempo necessario per completare la parte burocratica. Su un altro fronte, altrettanto cruciale, è in ballo la questione di mercato relativa a Rade Krunic.

Se il Fenerbahce sembrava aver convinto il bosniaco, le cose si sono capovolte nelle ultime ore. Già, perché i turchi non hanno mai presentato un’offerta convincente al Milan, e nel frattempo si è inserito forte il Lione dalla Francia. La notizia importante delle ultime ore è che i transalpini hanno messo sul piatto del Milan ben 12-13 milioni di euro per aggiudicarsi Rade Krunic. Un’offerta che il club rossonero, per un calciatore quasi 30enne e con contratto fino al 2025, difficilmente potrà rifiutare. Ma ci sono degli ostacoli alla cessione. La prima è l’assoluta volontà di Pioli di trattenere il giocatore, ritenuto jolly più che prezioso; la seconda, l’incertezza del bosniaco che è in fase di valutazione.

Nel frattempo, però, il Milan valuta un possibile sostituto. Potrebbe far gola il centrocampista già militante in Serie A.

Milan, il sostituto di Krunic dalla Fiorentina?

Inutile dire che uno dei profili di centrocampo più interessanti e disponibili sul mercato porta il nome di Sofyan Amrabat. Il marocchino è in uscita dalla Fiorentina, messo praticamente ai margini in quanto il suo contratto è in scadenza nel 2024 e non c’è alcuna volontà di rinnovo. Il giocatore ha scelto di cambiare casacca, e la Viola non vuole correre il rischio di perderlo a parametro zero la prossima estate. Ecco perché Amrabat non è stato convocato per le prime due di campionato. La Fiorentina sta però trovando degli ostacoli alla cessione. Valutato 25-30 milioni di euro, mancano le acquirenti.

Come riportato da Gianluca Di Marzio nelle ultime ore, si sono fatte avanti Manchester United e Galatasaray per il marocchino. Solo offerte di prestito, che il club di Commisso ha rispedito tutte al mittente. L’unica opzione per aggiudicarsi il centrocampista è l’acquisto a titolo definitivo, e che sia convincente. Il Milan se dovesse cedere Krunic, potrebbe puntare con forza su Amrabat, ma in quel caso ci sarebbe da trattare serratamente con la Fiorentina. Ricordiamo che anche la Juve è vigile sul centrocampista. Pochi giorni alla chiusura del mercato. Non sono escluse sorprese.