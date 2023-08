Milan-Taremi, la trattativa in diretta: incontro in mattinata con il Porto

E’ la giornata di Taremi al Milan. La trattativa sta proseguendo e nelle prossime ore potrebbero esserci novità importanti. MilanLive.it vi terrà aggiornato sulla vicenda

Sono ore calde per il calciomercato del Milan e in particolar modo per il possibile acquisto di Taremi. L’attaccante iraniano potrebbe presto davvero diventare rossonero.

Segui con MilanLive.it tutti gli aggiornamenti sull’ultima trattativa che potrebbe portare Taremi a vestire la maglia del Milan:

Aggiornamento ore 11:15 – Il giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia ha parlato di un meeting in mattinata tra il Porto e Taremi, il quale confermerà la volontà di passare al Milan. L’offerta rossonera per il cartellino è di 18 milioni totali, bonus compresi.

𝐄𝐒𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐀 Il Milan resta in pressing per Mehdi Taremi. Offerta vicina ai 18 milioni, bonus compresi, con base 15 milioni. In mattinata colloquio tra il Porto ed il giocatore, che chiederà di essere liberato. Lo riporta Alfredo Pedullà 🔴⚫️#sportitalia #Milan #Taremi pic.twitter.com/XHDJ3FKjW3 — Sportitalia (@tvdellosport) August 30, 2023

Aggiornamento ore 10.30 – Secondo Gianluca Di Marzio, per l’approdo in rossonero di Taremi c’è grande ottimismo. Si aspetta l’ok del Porto all’offerta attorno ai 15 milioni di euro

#Calcioemrcato | @acmilan, contatti continui con il @FCPorto per #Taremi, c'è ottimismo. I portoghese potrebbero accettare un'offerta attorno ai 15 milioni, ma con termini di pagamento diversi rispetto a quelli offerti dai rossoneri — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 30, 2023

Ore 08.00 – Nella notte Matteo Moretto, con un tweet, ha scaldato i cuori dei tifosi del Milan, desiderosi di vedere arrivare Taremi: secondo il giornalista l’affare è in dirittura d’arrivo. Si lavorerà in mattinata per gli ultimi dettagli

El Milan está a un paso de fichar a Mehdi Taremi. Los clubes negociarán los últimos detalles mañana por la mañana. @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 30, 2023

Milan, Taremi ultimo obiettivo di mercato

Il Milan, come raccontato, ha alzato l’offerta, spingendosi oltre i 15 milioni di euro, per riuscire a mettere le mani sul centravanti iraniano, Taremi. Il Porto non ha dato ancora il via libera al trasferimento del giocatore, ma il muro che sembrava insuperabile fino a ieri, si sta sgretolando.

Il rischio di perdere Taremi a zero è davvero troppo alto. L’attaccante ha detto no a proposte allettanti provenienti dalla Arabia Saudita perché ha voglia di vestire il rossonero. Non ha rotto con il Porto, ma la sua volontà è davvero chiara. Questa è chiaramente la giornata del dentro o fuori: il Milan è ottimista, ma serve il via libera del club portoghese, che deve fare i conti con il malumore dei tifosi e soprattutto del suo tecnico Conceicao.

Taremi in rossonero sarebbe chiaramente l’attaccante che si allenerebbe con Olivier Giroud. Con l’iraniano, inoltre, ci sarebbe il via libera definitivo a Lorenzo Colombo, che si è promesso sposo del Monza.