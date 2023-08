@ML – Taremi al Milan, non è ancora fatta: le ultime

Non è ancora chiusa la trattativa tra Milan e Porto per Mehdi Taremi. Secondo quanto appreso da MilanLive.it, le cose stanno al momento diversamente

Si pensava fosse totalmente chiusa la trattativa tra Milan e Porto per lo sbarco di Mehdi Taremi in Italia, sponda rossonera. Almeno così hanno riportato diverse fonti. Accordo per 15 milioni di euro più 3 di bonus, e pagamenti in breve tempo. Questa la formula che avrebbe convinto i lusitani. Ma secondo quanto appreso dalla nostra redazione, non è ancora fatta per l’acquisto del giocatore iraniano.

Infatti, MilanLive.it apprende che non si è ancora giunti allo scambio dei documenti tra i due club. Manca ancora qualcosa da specificare e ultimare. L’affare ci sono pochi dubbi che si farà, ma per la vera fumata bianca si dovrà pazientare qualche ora in più. Seguiranno aggiornamenti a breve.