Roma-Milan, protesta della Curva Sud Milano: “15 minuti di silenzio all’Olimpico”

Gli ultras rossoneri della Curva Sud hanno lanciato la protesta per il caro biglietti in occasione di Roma-Milan. Gesto decisivo per la trasferta

Tra pochi giorni avrà luogo il primo vero match della stagione per il Milan di Stefano Pioli. Una trasferta ostica, contro una Roma assetata di punti, e in uno Stadio Olimpico che sarà una bolgia. I tifosi giallorossi sono adirati per le prime due uscite della squadra di José Mourinho. Un solo punto conquistato, per un pareggio (Salernitana) e una sconfitta (Hellas Verona). C’è grande desiderio di rivalsa in casa giallorossa. La Roma proverà a lanciare un segnale importante proprio nel big match di venerdì sera contro i rossoneri.

Ma non sono soltanto i tifosi romanisti a provare un certo rancore. Anche quelli milanisti, seppur per motivi differenti, hanno fatto sentire tutto il loro dissenso. Di cosa parliamo? La Curva Sud Milano ha lanciato una protesta importante a pochi giorni da Roma-Milan. Il motivo risiede nel caro biglietto per il Settore Ospiti. Aumento netto rispetto alla gara dei giallorossi contro la Salernitana. La Curva Sud si è fatta sentire con un comunicato sul proprio canale ufficiale Instagram. Eccolo di seguito.

Roma-Milan, la Curva Sud non ci sta

Il comunicato della Curva Sud su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Banditi Curva Sud Milano 🔴⚫️ (@banditi.curvasudmilano)