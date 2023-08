Saelemaekers al Bologna: il comunicato ufficiale del Milan

Saelemaekers si è trasferito dal Milan al Bologna, è arrivato l’annuncio: confermati i dettagli dell’operazione.

La società rossonera è riuscita a definire la cessione di Alexis Saelemaekers al Bologna. Il belga era uno dei quattro esuberi rimasti e, dopo settimane di contatti, è stata trovata una soluzione soddisfacente.

L’ex Anderlecht era fuori dai piani di Stefano Pioli, che nelle scorse stagioni lo ha più volte impiegato come titolare e che adesso ha altri giocatori nel suo ruolo. Non c’era più spazio per lui e il Milan ha atteso la giusta offerta per venderlo. Pensava che sarebbe stato più facile piazzare l’esterno classe 1999, un accordo è stato trovato solo ieri.

Calciomercato Milan, Saelemaekers al Bologna: i dettagli del trasferimento

Ieri Saelemaekers si è recato a Bologna per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Poco fa il Milan ha diramato il comunicato ufficiale inerente questa operazione: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 e con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva le prestazioni sportive del calciatore Alexis Saelemaekers al Bologna FC“.

L’ex Anderlecht si è trasferito in Emilia con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. L’accordo prevede che i rossoblu versino subito 1 milione di euro e che a fine stagione possano esercitare l’opzione di acquisto per altri 12 milioni.

Al 30 giugno 2023 il valore residuo a bilancio del giocatore era di 3,87 milioni, la quota di ammortamento per la stagione 2023/2024 è pari a 1,29 milioni. Al 30 giugno 2024 il valore di Saelemaekers nel bilancio scenderà a 2,58 milioni e, come spiegato da Calcioefinanza.it, il Milan metterà a segno una plusvalenza da 9,42 milioni nel caso in cui il Bologna decidesse di riscattarlo per 12 milioni.

Lo stipendio da circa 1,3 milioni lordi annui sarà tutto a carico del club emiliano, che in questi giorni è particolarmente attivo sul mercato. Dopo aver preso Giovanni Fabbian dall’Inter, si è assicurato il 25enne esterno sinistro svedese Jesper Karlsson dall’AZ Alkmaar. È ormai fatta anche per Riccardo Calafiori, terzino sinistro del Basilea che settimane fa era stato accostato pure al Milan.

Thiago Motta durante l’estate si era un po’ lamentato della campagna acquisti e il Bologna ha risposto mettendogli a disposizione forze nuove. Il club vuole conquistare una salvezza tranquilla a magari provare a lottare per una difficile qualificazione europea. Saelemaekers è un giocatore che offre più soluzioni, perché può giocare su entrambe le fasce sia da terzino sia più avanzato. A Milano lo abbiamo visto quasi sempre da esterno offensivo, vedremo come lo impiegherà l’allenatore rossoblu.