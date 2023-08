Serie A, designazioni arbitrali: Rapuano dirigerà Roma-Milan

Ufficializzata la designazione arbitrale per Roma-Milan, anticipo della terza giornata di Serie A che si disputa all’Olimpico venerdì sera.

L’Aia e la Figc poco fa hanno ufficializzato le designazioni arbitrali per la terza giornata di Serie A. L’anticipo del venerdì tra Roma e Milan verrà diretto dal signor Antonio Rapuano, fischietto della sezione di Rimini.

Rapuano, classe ’85, sarà coadiuvato in direzione dai guardalinee Meli e Alasio, dal quarto uomo Massa e in sala Var dall’esperto Massimiliano Irrati, che fra l’altro era stato assegnato al video anche in Milan-Roma dello scorso gennaio.

Si tratterà della sesta direzione ufficiale in carriera per Rapuano con il Milan. Il bilancio finora è molto positivo, visto che in Serie A i rossoneri hanno vinto 4 partite su 4 nelle gare dirette dal fischietto romagnolo. L’unica sconfitta risale invece all’ultima edizione di Coppa Italia ed al k.o. interno con il Torino.

L’ultimo precedente risale a Milan-Lazio 2-0, dello scorso 6 maggio. Rapuano ha invece diretto la Roma soltanto in due occasioni. Il bilancio parla di un successo contro l’Udinese e di un pareggio interno con il Torino.